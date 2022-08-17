美國通膨嚴峻，雖說7月消費者物價指數（CPI）較前值降溫許多，但與聯準會（Fed）2%的目標仍相差甚遠。對此，素有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）表示，現在美國只剩下2種選擇：經濟硬著陸或是通膨失控。

外媒報導，曾精準預測10多年前美國房市危機的魯比尼，近期他受訪時表示，「依我看，聯準會需要將聯邦基金利率調升至4%到4.5%的區間，才有辦法將通膨率壓制到2%的目標」。

「如果上述提到的沒有發生，通膨將會失控」魯比尼續指，如果發生了，那美國經濟就會硬著陸，「無論哪一種方式，都會面臨硬著陸或是通膨失控」。

根據聯準會6月發布的點狀圖，官員預期今年將升息至約3.375%，明年底將達到約3.8%。不過魯比尼認為，「這還不夠強硬」。

魯比尼指出，儘管升息至3.8%，通膨率只會逐漸降溫，但仍會維持在8%左右，「市場期待聯準會政策轉向和明年降息，但我聽起來卻十分荒謬」。

魯比尼表示，只要美國通膨還在5%以上，失業率低於5%，聯準會的緊縮政策一定會導致經濟硬著陸，因此他的基本預期就是硬著陸。

魯比尼解釋，通膨或許已經觸頂，但之後通膨會以什麼速度降溫？聯準會的實質利率深陷負值，他不認為現在貨幣政策的緊縮程度，足以將通膨降至2%的目標。他補充，「我們現在仍身處通膨嚴重的環境，不只美國，全世界都是」。