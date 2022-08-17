教士明星游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）遭到大聯盟禁賽80場，他宣稱是為了治療皮癬而誤用含有違禁成分的藥品，他的爸爸老塔提斯和媽媽都站出來替兒子辯護。老塔提斯打過11年大聯盟，他公開批評這次的禁賽處分是小題大作，而且正在傷害整個棒壇。

老塔提斯在《The Midday Show》節目說：「我不認為聯盟有必要以這點小事來破壞一位球員的形象，小塔提斯身體被驗出來的成分不會強化力量、不含睪酮、沒有任何能夠讓他取得優勢的東西。現在發生的這件事就是棒球界的大災難。」小塔提斯的媽媽解釋他是在剪頭髮的時候感染皮癬。

塔提斯父子來自多明尼加，同鄉的名人堂球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）也為他說好話，他告訴媒體：「我不認為大聯盟有正確處理此事，我們不該毀掉自己的產品，這可是一位優秀的球員。」一些球迷在推特砲轟歐提茲，畢竟歐提茲也陷入過禁藥疑雲，最後被饒恕而入選名人堂。就算是小塔提斯擅自輕率使用不明藥物，他也該和其他人一樣受罰，聯盟不能因為他是球星就高抬貴手。

小塔提斯生涯至今已有大量缺陣紀錄，去年出賽130場，今年整季報銷（包括季後賽），明年還要繼續禁賽將近40場。不過他畢竟才23歲（20歲升上大聯盟），棒球生涯還很長。