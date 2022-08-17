大陸滬深兩市17日雙雙收漲，上證指數收漲14點，連兩日上漲。滬深兩市交投暢旺，合計成交額為人民幣（下同）1.07兆元。

香港信報報導，上證指數17日盤中一度下跌14點，跌幅為0.44％，低見3,263點後，在低位有買盤承接，大盤反彈，高見3,296點，上漲18點，漲幅為0.55％。終場收報3,292點，上漲14點，漲幅為0.45％，成交額為4,238.59億元。

深證成指17日先跌後漲，最多下跌78點，跌幅為0.63％，低見12,391點，盤中最多上漲141點，漲幅為1.13％，高見12,611點。最終收報12,595點，上漲125點，漲幅為1.01％，成交額為6,505.9億元。

滬深300指數17日收報4,216點，上漲39點，漲幅為0.94％。創業板指數17日收報2,777點，上漲46點，漲幅為1.7％。

各類股方面，船舶製造股漲逾3％，金融、電力股漲逾1％。房地產、生物製藥、石油股持穩。化工、基本金屬股跌逾1％。水泥、煤炭、鋼鐵股偏軟。