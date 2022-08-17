李其也特別將燒烤車開到二林，請所有家扶兒吃美味的燒烤。(家扶提供／吳建輝彰化傳真)

彰化家扶中心為了開展二林、埤頭、芳苑、大城、竹塘地區受助少年職場探索與規劃，特別舉辦「20職人掘夢町」，找來年輕創業家與家扶兒分享創業歷程。(家扶提供／吳建輝彰化傳真)

李其說，成長環境沒法自己決定，但他人的否定是促使自己前進的動力，希望家扶兒能夠勇於挑戰自我，走出屬於自己的路。(家扶提供／吳建輝彰化傳真)

來自彰化員林「泰串」行動攤車創辦人李其，用泰國籍母親的家鄉料理發展行動攤車創業，勇敢追夢，獲邀彰化家扶「20職人掘夢町」到彰化二林與家扶兒座談，激發青少年對職涯發展的議題與想像，李其說，成長環境沒法自己決定，但他人的否定是促使自己前進的動力，希望家扶兒能夠勇於挑戰自我，走出屬於自己的路。

彰化家扶中心為了開展二林、埤頭、芳苑、大城、竹塘地區受助少年職場探索與規劃，特別舉辦「20職人掘夢町」，找來年輕創業家與家扶兒分享創業歷程，17日員林「泰串」行動攤車創辦人李其與執行長嘉恬，就到二林服務處與大家分享，增加青年對於職涯發展的想像。

31歲的李其表示，因為母親來自泰國，母親的親情與對料理的熱愛，是她創立「泰串」一路堅持最大的力量，她從2018年開始創業至今，獲得不少老饕支持，現在有餘力也積極加入社會公益行列，一聽到家扶的計畫，立馬就點頭答應。

會中李其勉勵家扶兒說，人生本來就難免會遇挫折，但千萬不要輕言放棄，她自己小時候生活也是很辛苦，成長環境不是每個人有辦法自己決定，所以他人的否定也是促使她前進的動力，相信所有青年朋友對於自己未來職業方向感到茫然，希望自己的故事能夠勉勵到大家，帶領他們突破逆境。

彰化家扶主任王震光表示，「泰串」行動攤車李其與與執行長嘉恬，特別與所有家扶的孩子分享創業歷程，現場就有孩子表示未來想要當一名廚師，為他們未來的職涯帶來新的方向，未來中心也將持續鼓勵每個受助青少年，能考許相關證照，讓未來的職涯發展能夠有穩健的基礎，增加競爭力。