國人被拐賣至柬埔寨已成為重大跨境人口販運事件，台北市長柯文哲日前批評，要警察到機場舉牌是哪門子的辦法，「這實在太好笑了。」不過今日北市議員簡舒培質詢時表示，台北市府也有許多單位舉牌在街頭宣導，「難道就不覺得可笑嗎？」柯文哲則表示，這兩件事無法類比，市府舉牌是宣傳，柯也酸簡舒培很會帶風向，是適任的民進黨發言人。

簡舒培表示，台北市警察局、消防局以及水利處，都會去里長辦公室舉牌，柯文哲反問舉什麼牌？簡舒培立刻嗆，反詐欺、火災宣導、用水節約等議題，柯文哲立刻回應，不要這樣類比，北市舉牌是宣傳。

柯文哲日前在臉書表示，國內貧富不均，柬埔寨詐騙反映出民眾走投無路，才想去柬埔寨淘金，不過台北市今年的詐欺案件數據也增加，因此讓簡舒培痛批，那可以說是因為台北市生活困難所以詐欺增加嗎？痛批柯文哲無同理心。

簡舒培表示，現在是自己同胞在受害，首都的市長卻講風涼話，去取笑執法單位、受害民眾，柯文哲隨即表示「議員你帶風向能力不錯噎，這個也可以類比」，簡舒培最後表示，柯文哲嘲笑警政署，等於是在嘲笑北市警察局、消防局以及水利處，痛批柯文哲沒有良心。