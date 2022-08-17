林姓男子缺錢花用，2021年9月以1000元左右價格，申辦1組手機門號交給詐騙集團，還以為這不會怎樣，結果導致1名王姓男子因為與女網友裸聊，被拍下全裸影像，遭歹徒恐嚇6萬得手，士林地檢署偵結，依幫助恐嚇罪起訴林。

起訴指出，林男日前因友人介紹，申辦1組門號後，輕易以1000元價格賣給他人，林還覺得「這又不會怎麼樣」，門號後來便轉交給不法集團利用。

檢警調查，歹徒先盜用正妹照片，在WooTalk交友軟體註冊帳號，虛設暱稱「瑜」的女網友，亂槍打鳥結識王姓男子，雙方改加line進行一對一聊天，「瑜」邀請王男視訊裸聊，再側錄王的全裸影像，事後向王恐嚇6萬元

歹徒用林的門號，在GASH樂點註冊會員，指示王到超商購買8張總價6萬元的點數卡，並要交出傳送序號及密碼，最後用林的帳號將點數取出。

王事後報案，檢警追查點數公司，查出林的門號，日前將他傳喚、函辦，士檢日前偵結，依刑法305條幫助恐嚇罪起訴，「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或9000以下罰金。」