前立法委員龐建國在今年1月11日辭世後，為了感念他畢生奉獻社稷、致力推動兩岸和平，由他的故舊門生組成龐建國紀念文集編委會，戮力完成「永不放棄」一書，將在11月12日出版。

本書總策劃，龐建國的妻子邱秀珍表示，「永不放棄」既是紀念文集也是回憶錄，由龐建國的至親好友以共筆的方式，追憶他精彩的一生。

【中廣董事長趙少康】

龐建國樂觀直率，既有學術根柢，又有實務經驗，是不可多得的人才；他絕不是消極憂鬱的人，一定是失望、絕望到了極點，才會做出這樣的決定。

我們會記住他最後留下的話，靠著大家共同努力，盡力讓台灣的未來變得「有公有義」。

【前台北市長郝龍斌】

龐建國一直是個有理想、有抱負的學者，而且始終堅持理念，不會受到外力的影響而有所曲折，他對名位的慾望不高，大丈夫「富貴不能淫 ，貧賤不能移，威武不能屈」，他就是這樣一位大丈夫。

【立法委員林奕華】

龐老師對國家社會有著強烈的使命感，他在做決定時，考慮的從來不是自我，他的心裡只有大我，沒有小我。

【華梵大學兼任特聘教授杜震華】

「哲人日已遠，典型在夙昔」，龐建國教授即使身影不在，但其實正長伴著我們，指引我們為中華民國努力不懈、繼續奮鬥；我們也會承襲他的精神、勇往直前、義無反顧！

龐建國除了著作等身，平日也筆耕不輟，經常在各大報發表他對時事的看法。紀念文集編委會表示，龐建國從美國布朗大學取得博士學位歸國後在台大任教，適逢台灣解嚴，龐建國除了作育英才，也積極參與國民黨青年工作以及各項社會運動，面對李登輝執政後產生的認同迷惘及黑金漩渦，他也實際投入選舉，獻身改革。三十多年來，累積了大量的寶貴資料，因此編委會計畫接下來要運用這些珍貴的史料，將1987年至今，台灣民主化的歷程加以整理出書，希望讓龐建國「永不放棄」的精神傳承下去。

台灣民主發展史的話語權長期被民進黨所把持，「不容青史盡成灰」，出版這套書的目的就是要還原歷史真相，讓當代以及後世的人都能認知「台灣經驗」的成果不能被民進黨所壟斷。

面對民進黨毀憲亂政，操弄民粹，刻意挑釁、甚至猛踩對岸痛腳，將台灣人民推向戰爭邊緣；而國民黨積弱不振，無法有效制衡，更由於缺乏中心思想，無法凝聚國人向心力。因此，未來並不排除在國民黨內成立次級團體、組織讀書會，除了要為國民黨現階段所面對的挑戰找出對策，更要宣揚理念，找回初心，讓龐建國的精神永存。

龐建國與邱秀珍結縭21載，是眾人眼中的神仙眷侶。（圖片來源：龐建國紀念文集編委會）