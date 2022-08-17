扶輪社捐贈聽力儀器，與雲林縣政府共同守護學齡前兒童聽力。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

國際扶輪3470地區斗六東區扶輪社17日捐贈聽力儀器給雲林縣政府，由副縣長謝淑亞代表接受，謝淑亞表示篩檢幼兒聽力，是早期發現聽力障礙的最佳方法，全新高品質的儀器，可提高篩檢效率及準確性，以免錯過治療時機，讓雲林學齡前孩童不要輸在起跑點。

聽力儀器捐贈儀式在縣府親民大廳舉辦，共有16台聽力儀器及16台噪音計，謝淑亞感謝扶輪社的愛心，捐贈價值120萬元的聽力檢測儀器，讓縣府可以把比較老舊、精確度較差的聽力檢測儀器汰換，為學齡前兒童的聽力健康作更好的把關，是雲林孩子最棒的禮物。

謝淑亞說，所謂「聽、說、讀、寫」，學習是從聽力開始，若小時候聽不清楚，會影響語言發展及學習效果。縣府目前針對學齡前滿3歲幼兒，每年檢測4500名，約可篩檢出20至40名聽力障礙小朋友，有篩檢機制才能及早發現及早治療。

縣衛生局長曾春美表示，根據衛福部統計，學齡前兒童約千分之二有輕度或中度聽障，所以篩檢相當重要，聽力會影響學童發展的認知、語言能力，縣內20個衛生所若發現小朋友有聽力問題，馬上會轉介作適當的治療，避免造成永久性聽力障礙。有了最新儀器，將更能精確的為孩子的聽力把關。

國際扶輪3470地區總監周伯良、斗六東區扶輪社社長江慶雄指出，此次捐贈學齡前兒童聽力篩檢儀器，主要是得知雲林縣需要高品質聽力篩檢設備，以檢測出有聽力問題的孩子，使其能夠早期發現早期治療，聽力沒有障礙，孩子的未來才會更美好。