頭份市怡明茶園獲得農委評鑑為5星級製茶廠。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌等17日扮演一日茶師製作東方美人茶，將茶葉放置日曬萎凋。（謝明俊攝）

頭份市怡明茶園自創多種創意茶飲。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌等17日扮演一日茶師製作東方美人茶，試聞烘焙茶菁氣味。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌等17日扮演一日茶師製作東方美人茶，炒製茶菁完成。（謝明俊攝）

苗栗縣議員張淑芬試聞炒製完成的茶菁香氣怡人。（謝明俊攝）

頭份市怡明茶園參加農委會所舉辦全國製茶廠評鑑，在271個茶廠中脫穎而出，榮獲最高等級的5星級茶園殊榮，是全苗栗唯一獲獎茶園。苗栗縣長徐耀昌17日特別前往怡明茶園扮演一日茶師，親自體驗製作東方美人茶的複雜工序，徐耀昌在體驗完全部製茶工序後，請大家多加珍惜「茶金」東方美人茶得來不易。

農委會為了提昇台灣製茶廠工安衛生水平，自2013年起每2年舉辦一次製茶廠環境衛生安全評鑑作業，頒給優良製茶「星級」識別標誌，創造出台灣好茶的品牌形象。

位在頭份市流東里的怡明茶園，從事茶葉生產、製茶已經多代，目前傳承至第3代負責人林玉萍，她跟隨父親學製茶迄今30年，以年輕輩的經營理念逐漸將父親的老茶園成功轉型，將茶品與花卉和水果融入餐點中，讓單純茶葉賦予更多的文化意涵和生命，衍生出更多的創意及美學元素，讓飲茶不再只是飲茶，完成跨產業整合。

林玉萍對茶產業有自己的看法與堅持，首見她寧可將所有的心力投注在茶葉本身的品質及延伸性的文創發展，並結合其它文學成分，來創造新一代的茶葉產品，而省卻參加評鑑所需人力物力，讓自家茶品有如空谷幽蘭般地自動散發出芬芳，來吸引人們對怡明茶園的關注，在林玉萍的多年努力下，讓老茶園擁有新生命。

怡明茶園先前參加農委會評鑑，曾於2020年獲得評鑑為「亮點茶莊」後，今年更上一層樓，在全國271製茶廠參加農委會評鑑，其中有32家製茶廠獲得最高的5星級茶園，怡明茶園榮同列其中，並且是全苗栗唯一的一家獲獎茶園。

苗栗縣長徐耀昌特別在17日前往怡明茶園，與參選縣長的縣議長鍾東錦牽手陳美琦、頭份市長羅雪珠、縣議員徐功凡、張淑芬、溫宜靜、鄭聚然等扮成一日茶師，跟著茶園真正茶師學做東方美人茶，在茶師一一引領下，了解製作東方美人茶的各項工序，並親自體驗每個工序，徐耀昌對於東方美人茶必須經過比一般茶葉更為繁複的工序，希望大家更能珍惜產製費心費力的「茶金」東方美人茶。