女星邵雨薇外型甜美、氣質清新，憑精湛演技成為許多人心目中的女神；她與金鐘影帝吳慷仁因拍攝電視劇《極品絕配》生情交往，雖然一度分手，但目前穩定交往中，愛情與事業都十分順心。她日前曬出一張充當攝影師的照片，自曝沒被發現「根本沒人理我啊！」

邵雨薇昨（16日）在社群平台和粉絲分享近況，照片記錄下活動現場的情況，主持人站在一旁，許多攝影機對著台上猛拍，不少攝影師都是身材壯碩的大哥，照片中央卻蹲著一個短髮的女生，吊帶黑色上衣露出大片白皙肌膚，手臂線條非常纖細，雖然沒看到正面，但從背面照就能感覺應該是個正妹，畫面中的女生舉著相機拍照，舉動看上去很認真。

邵雨薇發文解釋：「這是我，對。妹妹公司的展覽，我去幫忙當攝影師。」她也透露自己還在摸索中，「與攝影大哥們卡位卡的不優，不太會用數位相機還在學，但我很有膽」，邵雨薇表示以後有機會在攝影大哥旁邊看到她，似乎是拍照拍上癮。

可愛舉動讓許多粉絲回應：「可愛到不行」、「卡位這種東西吼，妳問我就對了，我專業被卡的」、「攝影大哥說不定有發現是妳，不然應該都會大叫妳那家媒體啊」、「知名女星兼差打工畫面曝光」、「被演戲耽誤的攝影師」、「這位攝影師很搶鏡頭」、「這姿勢就很敬業」。