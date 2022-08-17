台北大巨蛋工程延宕20年，民進黨台北市長陳時中17日喊出保證安全、體育優先、公佈檔案3大承諾，力求讓選手安心打棒球，遭台北市副市長黃珊珊反酸說相關檔案都有公開，還嗆民進黨蓋出新竹球場沒資格說安全。對此，陳時中競選團隊總幹事吳思瑤回擊，要黃珊珊回答3大問題，要她具體向市民解釋，不要避重就輕甩鍋中央。

吳思瑤表示，她要按公共安全、公布檔案、體育優先3大主題詢問黃珊珊，第一，如果公共安全經得起檢驗，為何柯市府要把防火防災審查當作政黨鬥爭？而不願依BOT 精神，要求遠雄做好煙控實體測試相關計畫？

吳思瑤說，第二，如果市府堅持公開透明，為何目前大巨蛋網站公布的資訊明顯不完整，如黃珊珊主導的權利金MOU協商會議記錄，就沒有在網站上公布。如果黃珊珊認為這不是重要資料，那為什麼要大張旗鼓開MOU簽訂記者會？

她指出，第三，體育優先如果沒有疑慮，為何市府柯文哲在周一專案報告中，不敢具體承諾市議會教委會所做的體育競技使用天數比例決議，為什麼市府一再以球場硬體規格可打棒球，來迴避營運執行計畫書未規劃職棒比賽問題，及場地租金過高可能導致的職棒賽事可行性問題。