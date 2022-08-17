當一段感情走向終點，很多人會出現留戀過往、捨不得分手等情緒，不過搜狐號《星座不求人》發文指出，摩羯座、天秤座、雙子座在分手時非常灑脫，並不是他們對舊情人沒有感情，只是舊得不去，新的不來，既然緣份已走到盡頭，那就好聚好散。

▍摩羯座

摩羯對待感情很認真，從來不會輕易放棄一段感情，但若真的到了要放棄的時候，他也拿得起放得下，因為感情對於摩羯而言，只能排在後三位，生活、事業和未來，才是他最上心的事，而且只要自己足夠強大，更好的愛情一定會到來，所以即便分手了，摩羯也不會墜入低谷中。

對摩羯來說，一段感情如果只剩下掙扎，那就是在自我消耗，懸崖勒馬、及時止損才是唯一出路，畢竟像摩羯這種發著光的人，到哪都不缺優秀的人追求，所以他才不會困在舊情裡，而是會一直向前看。

▍天秤座

天秤談戀愛只是為了找到一個配得上自己的人，若分手了就說明對方配不上自己，根本不用留戀。很多星座都放不下感情，但天秤反而很灑脫，因為他看得很開，所以不會掉進分手後最難熬的時期，而且天秤很清楚一個道理，「舊得不去，新的不來」，相信自己值得更好的。

並不是天秤對舊情人沒有感情，而是他內心足夠豁達。天秤這個星座不僅瀟灑，面對任何事情也都看得很淡，既然已經分手了，就不必回頭留戀，打開窗戶讓風吹出去，外面會有更美的風景。

▍雙子座

雙子對待感情看的很開，你來他熱烈歡迎，你走他也不會挽留；愛的時候相互依賴，兩個人一起開心玩耍，分的時候乾淨俐落，沒有必要拉拉扯扯，這份心態真的很瀟灑。

倒不是雙子不重感情，只是對他來說，感情是雙向的，也是不可控制的，既然這段緣份已走到盡頭，那就好聚好散，而且雙子的自癒能力很強，持續悲傷只會更墮落，站起來往前走才符合自己的個性，他也知道自己會越來越好，會有更好的人在未來等著和自己相遇。