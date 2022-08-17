金曲歌王桑布伊和作曲家林桂如、導演陳彥斌、編舞家董怡芬合作，以打擊樂、舞蹈、影像等當代劇場元素，重新詮釋卑南古調，打造作品《永晴之許》，帶領觀眾從遠古走進當代，並祝願永遠晴天。

林桂如表示，《永晴之許》聽起來很抽象，其實就是藝術所追尋的那靈光一閃，「對我來說，當代音樂是透過不斷的挖掘來探問音樂的核心，桑布伊的音樂，如同原民音樂一樣，原來就有很強的節奏感，這個節奏給人身體的震撼和共鳴，我希望透過打擊樂，能激出觀眾一起來感受身體的舞動、聆聽身體內最深沈的聲音。」

陳彥斌表示，這次有許多個別獨立的劇場元素，創作的過程就是在不斷嘗試如何讓加乘、整合成一個新的東西，「我感覺在聲響、桑布伊的傳統古調和新的擊樂音樂之間，我們好像找到一種感受音樂的可能性。」

董怡芬表示，很有挑戰性，「桑布伊聲音的感染力就非常強，所以我也要找到一個有力的身體存在的方式。我這次編舞，要打破以人為中心的本位主義，舞者的形像是流動的，有時候是自然景觀、有時是動物性，在不同的身份流動中創造律動性。」演出將於8月19日至21日，在台北表演藝術中心大劇院登場。