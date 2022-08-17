年底九合一選舉越來越接近，各政黨都在各縣市努力準備，最近就有一份最新的民調指出，在負面黨性部分，反綠比例為37.28%，略高於反藍的34.56％，而介於中間的比例是28.16％，而宜蘭縣縣向來綠大於藍，但從數據中也可以看到，國民黨林姿妙執政4年以來，政治板塊逐漸鬆動。

根據《菱傳媒》公布的最新網路調查中可以發現，有16.37%的宜蘭縣民「只喜歡民進黨」，遠高於「只喜歡國民黨」的3.36%。而「只討厭民進黨」的比例高達31.25%，超過「只討厭國民黨」的12.64%。雖然有41.44%的比例表示「絕對不考慮投民進黨」，但在三個國內主要政黨當中，「絕對不考慮投國民黨」和「絕對不考慮投民眾黨」的受訪者，也分別有35.95%和28.85%。

該份報導更指出，若是從議員選區進行分析，壯圍鄉反綠比例最高，達到43.12%，與反藍相差10個百分點，其他包括冬山鄉、羅東鎮、員山鄉則是反藍、反綠接近「五五波」的地區。再經過交叉分析顯示，宜蘭縣男性選民較反綠，反藍則無明顯性別差異；呈現出年輕人較反藍，年長者多反綠的樣態，20至29歲的受訪者反藍達到44.01%，至於60歲以上反綠比例則為47.13%。其中，50至59歲男性有過半反綠，至於反藍主力集中在20至29歲女性，比例達到48.37%。