隨疫情進入尾聲後，股市利空逐步頓化，陸股夾帶充裕資金，先行完成築底，並帶來一波持續上升行情。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，相較其他國家股市落底變數較多，陸股落底底定。加以資金面寬鬆，第四季將在剛需產業的帶動下，一路震盪向上，持續領跑全球股市。

產業看好具備剛性需求的板塊，包含新能源、電動車及醫療。

陳朝政指出，近期大陸「穩增長」政策明顯加速鋪展，在財政刺激及貨幣政策雙管齊下，推動消費回升，人行也在8月15日宣布今年以來第二次降息，貨幣政策將保持逆勢寬鬆，奠定股市向上基礎。

陳朝政表示，在全球景氣可能衰退的背景下，具備剛性需求的產業，將更加獲得資金青睞，例如：新能源、電動車及醫療。

全球能源轉型趨勢確立，使新能源及電動車需求保持強勁，新能源板塊中，以風電及太陽能最受關注，尤其是太陽能產業。為了降低對傳統能源依賴，今年歐美的太陽能設備採購成長率翻倍，帶動大陸太陽能設備供應鏈營收。

經歷了新冠疫情的衝擊，大陸對於醫療產業也越加重視。陳朝政表示，隨著中國人口結構高齡化，過去大陸醫療產業雖然具備強勁需求，但資金投入有限，發展受到限制。但後疫情時代，醫療產業開始獲得市場專注，在投資上升的推動下，大陸醫療產業的服務和品質，預計將迎來飛躍式的成長。