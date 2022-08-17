朱男進入高醫候診區四處張望尋找目標，開槍後緩步，神情從容離開醫院。

高雄市1名王姓男子(17)日上午在高雄醫學院候診時，遭到兇手朝頭部、胸部開2槍，王男中槍後，整個人癱在椅子上，院方緊急搶救後仍宣告不治，高雄警方在4小時內於台南逮到開槍兇手朱姓男子；朱男進入醫院與離開醫院的行兇畫面也曝光了，朱男穿著黑上衣黑褲，戴著帽子進入醫院，行兇後緩步離開，不見任何緊張神情。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今(17)日上午院內傳出槍響，一名王姓男子坐在院內候診區，遭一名戴著黑帽朱姓男子行刑式槍殺，開了2槍，王男頭部、胸部中彈，急救後宣告不治，槍手則趁亂搭計程車逃逸逃往台南。

警方稍早也公布醫院部分監視器畫面，朱男身穿黑衣黑褲，走入候診區，右肩背著黑色包包，左手拿著不明黑色物體，行走時還四處張望，疑似在找尋王男行蹤，再從另一台監視器畫面可見，朱男行兇後，包包與不明黑色物體已不在，並且緩緩走出醫院大門，毫無倉皇逃逸的緊張感，由此可見朱男行兇之後，整體狀態非常冷靜。

據現場人員表示，當下有聽到類似滅火器掉落的聲音，並不知道是槍聲，直到發現是有人開槍後，診區內人員全傻住，驚魂未定，場面一度混亂，然而，案發現場監視器維護中，因此沒有拍到當下畫面。