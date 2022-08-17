上周甫於全球發表的Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4摺疊旗艦手機，更首引進Galaxy Z Fold4的12GB/1TB版本，但價格除了Galaxy Z Fold4的12GB/512GB版本有稍微調漲千元以外，其他Z系列的產品價格在通膨的狀況下均未漲價。（三星提供）

上周甫於全球發表的Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4摺疊旗艦手機，今（17日）就在台灣正式公開上市，因著上代Galaxy Z系列總銷量，已較前代同期成長近20倍，而今年再因應消費者的訴求，如拍攝、續航力及類筆電功能而作進一步的升級，而且更首引進Galaxy Z Fold4的12GB/1TB版本，但價格除了Galaxy Z Fold4的12GB/512GB版本有稍微調漲千元以外，其他Z系列的產品價格在通膨的狀況下均未漲價，因此期待Z系列摺疊手機的銷量，將較前代整體成長至少20%，同步推出Galaxy Z Fold4推出新款附S Pen立架式保護殼，及具備指環扣設計的Galaxy Z Flip4透明保護殼，預計將於9月2日在台各通路上市，也宣布正式邁入摺疊機元年。

三星全新Galaxy Z Flip4將在台推出星夜灰、雲霧粉、精靈紫、冰川藍 4色，分別有8GB/128GB、8GB/256GB 兩規格，定價3萬888元起，預計將於明起（18日）至28日在台開放預購，9月2日在台各通路正式上市。（三星提供）

三星全新Galaxy Z Fold4將在台推出雪松綠、迷霧金、幻影黑 3色，分別有12GB/256GB、12GB/512GB、12GB/1TB 共三規格，定價5萬6888元起，預計將於明起（18日）至28日在台開放預購，9月2日在台各通路正式上市。（三星提供）

Galaxy Z Flip4將在台推出星夜灰、雲霧粉、精靈紫、冰川藍 4色，分別有8GB/128GB、8GB/256GB 兩規格，定價3萬888元起，Galaxy Z Fold4將在台推出雪松綠、迷霧金、幻影黑 3色，分別有12GB/256GB、12GB/512GB，還有今年首引進的12GB/1TB 共三規格，定價5萬6888元起，而雖然台灣目前沒有推出Bespoke客製化系列，但台灣三星表示目前已著手與總部溝通，希望能回應消費者的訴求，預計將於明起（18日）至28日在台開放預購。

三星全新Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4摺疊旗艦手機，預計將於明起（18日）至28日在台開放預購，9月2日在台各通路上市，預購期間也推出一系列早鳥優惠。（三星提供）

活動期間預購並上網登錄即可獲得三星商城指定配件購物金3000元起，更有全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年期、最高享保障金額2萬2000元，於三星智慧館或三星商城更可在30日除了能得到優先領貨權以外，還能獲得獲得排隊禮郵政禮券最高3000元，更享免費延長保固1年，指定機型舊機換新機最高加碼再折4000元，再享指定銀行刷卡購機最高2000元回饋，而20日至10月8日期間，還有預約「Galaxy Free Trial 星機免費試用計畫」，完成活動指定任務，同時於全台三星智慧館指定網址預購、購買Galaxy Z Fold4、Z Flip4旗艦摺疊之消費者，再加碼送2000元KKday旅遊金。

30日至10月31日期間，於指定通路預購或購買Galaxy Z Fold4、Z Flip4，即加購全新Galaxy Watch5 Series或Buds2 Pro 2000元現折優惠，同時加購Watch5 Series和Buds2 Pro，即享4000元現折優惠。（三星提供）

而9月2日正式開賣後，9月30日前於全台三星智慧館購買Galaxy Z Fold4、Z Flip4，獨家享指定原廠配件購物金最高3000元，10月31日前於全通路購買Galaxy Z Fold4、Z Flip4，上網登錄即可獲得專屬保護殼及25W快充旅充頭，還有全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年期，另可享Samsung Pay悠遊卡開卡限時限量回饋最高500元、YouTube Premium免費試用4個月，以及註冊並登錄Galaxy Store，即可於活動頁領取Galaxy Store最高千優惠券，若成功投保「三星追星禮遇專案」行動裝置保險，還享有「追星禮遇50%舊換新旗艦升級方案」資格，像加購Samsung Care+全星守護行動裝置螢幕意外保障2年期，即贈Samsung Pay悠遊卡加值金最高1500元，更可抽Galaxy Watch5，再享全新Galaxy Watch5系列及Buds2 Pro穿戴式裝置加價購優惠。