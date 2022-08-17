「2022台北國際觀光博覽會（TTE）」將於8月19日至8月22日在世貿一館盛大開展，各個參展單位祭出好康搶客。台北福華大飯店推出數款饗味餐券，館內明星餐廳聯手，推出各式限定美饌商品，包括暢銷常勝軍的「中西全日美食餐券」999元即可任選中西式海陸套餐，排隊熱銷商品每張1099元的「彩虹座通用自助餐券」則是全餐期皆可使用，廣受好評的「中式四人/十人合菜餐券」今年更下殺到最低55折。

台北福華大飯店在活動期間更推出超值優惠加碼活動，凡於旅展現場、線上商城、飯店外賣櫃購買餐券，單筆合併消費金額滿5000元即贈500元餐飲抵用券乙張，滿1萬元則贈送500元餐飲抵用券2張，以此類推買越多送越多；展場現場單筆合併消費滿3500元再送品牌環保袋1個。

隨著政策逐步鬆綁，國人迫不及待想出國，因此國外旅遊資訊格外備受矚目，韓國觀光公社將「安心旅遊就在韓國」主題融入這次的展館，推廣安心旅遊景點、自駕旅遊，以及韓國釜山、全州、木浦、安東、江陵等5大觀光重點城市，提供民眾更多樣、安心的疫後訪韓旅遊新選擇。

「平日中式四人合菜餐券」每張2999元，能享用江南春雅緻滬式合菜。（台北福華大飯店提供）

韓國館利用HYUNDAI Staria佈置露營的療癒氛圍、也把江原道江陵的BTS公車站搬到館內，民眾可利用手機掃描現場特定圖像，使用特製IG濾鏡拍照打卡；若參加館內指定打卡活動，並填寫問卷，即可獲得紀念品。

這次韓國館也有多家旅行社及航空公司一同進駐，各家攤位皆提供不同的宣傳活動之外，也少不了旅遊商品相關的送禮活動，不管是購買旅行社機+酒／航空公司機票者，或對安心旅遊團體商品有興趣並留下資料者，都能把好禮帶回家。

韓國觀光公社台北支社社長李長儀支表示：「考慮到COVID-19後，消費者對於防疫安全的關切程度提高，韓國觀光公社即以安心觀光景點125選、自駕旅遊及地方城市觀光作為今年主要宣傳的主軸，讓旅客訪韓時不但更安心、也有更多元的選擇。而韓國開放『8月份限定』免簽證入境韓國後，台-韓之間的距離更加縮短，雖然免簽制度只是暫時開放，但期盼這個好的開始，能成為台韓觀光交流早日完全開放的契機。」