前新竹市市長林智堅因論文門案退選，立委鄭運鵬接棒參選桃園市長，鄭運鵬強調，「我不是來逆轉勝，我是來擴大領先分數」。被問到民調反被國民黨參選人張善政逆轉；鄭運鵬表示，最後衝刺100天對他來說綽綽有餘。

民進黨中執會今徵召鄭運鵬參選桃園市長，隨即舉行桃園市長提名記者會，身兼黨主席蔡英文總統力挺鄭運鵬。

鄭運鵬說，他現在一面看板都還沒有，儘管團隊內部整合工作非常快，但是選舉行政、文宣工作還沒有開始，民調上有一點差距是很正常的狀況，同時顯示著鄭文燦的滿意度非常高，他是站在巨人的肩膀上選桃園市長，中央、地方的施政滿意度才是勝選的基礎。

至於有民調顯示，林智堅先前的支持度領先張善政，但是現在鄭運鵬被張善政逆轉；鄭運鵬說，中央和地方的施政滿意度是選舉的基本盤，這個基本盤沒有改變過，過去鄭文燦曾創下參選50多天拿下佳績的紀錄，現在有鄭文燦8年的施政，100多天對他來說綽綽有餘，請大家放心。

鄭文燦說，他並不擔心，現在鄭運鵬一張傳單、一面看板都還沒有，他上場後獲得民眾很大共鳴，依自己選舉經驗及敏感度，鄭運鵬作為接棒人的角色是被接受的，肯定疼惜鄭文燦的人，會把票投給鄭運鵬，這個轉換並不困難。

他說，經過將近3個月，張善政的民調都是上下幾個百分點震盪而已，他有信心讓大家看到桃園的接班之戰是非常重要的。

被問到前立委鄭寶清可能會脫黨參選，鄭運鵬則說，民進黨30多年來，黨內的前輩都有其智慧、做每一步的選擇，但最後民進黨會團結為桃園勝選努力。