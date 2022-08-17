媒體人宋柏誼也宣布投入台中第三選區市議員選舉，開始勤走基層。（宋柏誼提供／馮惠宜台中傳真）

台中市議員第三選區（大肚、烏日、龍井）國民黨預定提名3席，除現任議員吳瓊華外，林汝洲推兒子參選，議員林孟令日前宣布以無黨籍參選，而民進黨則確定張家銨、曾威，民眾黨推派開業醫師魏嘉慶參選，前立委陳柏惟的堂哥陳玄曄、陳柏惟罷免案提案人楊文元都以無黨籍參選，媒體人宋柏誼也宣布參選，紛紛勤走基層。

台中市第三選區市議員選舉，應選5席，歷來都是藍3席、綠2席，其中國民黨除現任議員吳瓊華選情穩定，而林林汝洲決定臨時交棒給二兒子林昊佑，是否披藍袍或受國民黨徵召仍有變數；而林孟令日前也聲明將以「不掛黨，不退黨」方式，以無黨籍參選下屆議員，下屆將是他最後一任議員，他沒有其他政治意圖，也不會投入正副議長選舉，任期結束將回歸家族運輸本業。

而民進黨本屆在台中三選區有兩席，現任議員張家銨選情穩定，而現任議員陳世凱交給助理曾威接棒，雖擁有綠營基本盤穩定票源，但能否全盤承接陳世凱票源仍有變數。

值得注意的是，立委台中二選區歷經刪Ｑ、補選，選區幾與台中市議員三選區重疊，前立委陳怕唯雖已退出基進黨，但陳柏惟堂哥陳玄曄已確定用無黨參選，在陳柏惟加持下恐瓜分綠營票源。而陳柏惟罷免案提案人楊文元也確定以無黨籍參選，勤走基層，實力不容小覷。

曾任聯合報文字記者、旺旺中時周刊王雜誌、政風新聞雜誌記者的宋柏誼日前宣布參選，他以「記者參政、監督保證」當口號，積極搶攻中間選民。

支持宋柏誼的讀者跟親友替宋柏誼籌資，承租向上路的首面指標性看板，在其8月17日生日當天掛上，同時在大肚遊園路二段200號的競選總部正式運作，並透過粉專「烏大龍宋柏誼」；宋柏誼表示，他出身基層警察家庭，不畏強權，選在故鄉大肚用無黨籍參選，將積極爭取中間選民、淺藍及淺綠支持者以及中產階級跟知識分子的票源。