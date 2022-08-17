中共中央政治局常委、大陸國務院總理李克強昨天（8月16日）在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會，分析經濟形勢，對做好下一步經濟工作提出要求。李克強要求大陸東部4省完成中央財政上繳任務，有何深意？《第一財經》引述學者分析，這意味大陸今年的經濟財政形勢嚴峻。

李克強說，6個經濟大省經濟總量佔全大陸的45％，是國家經濟發展的「頂梁柱」。經濟大省要勇挑大梁，發揮穩經濟關鍵支撐作用。落實好穩經濟一攬子政策，挖掘自身政策潛力，保市場主體激發活力，保障物流主幹道、微循環暢通，穩定產業鏈供應鏈。穩經濟也是穩財源。6省裡4個沿海省在地方對中央財政淨上繳中貢獻超過6成，要完成財政上繳任務。

李克強要求東部4省完成中央財政上繳任務，有何深意？

《第一財經》引述中國政法大學施正文教授分析，受疫情等影響，今年大陸的經濟財政形勢比較嚴峻，經濟大省應該勇挑大梁，多措並舉完成對中央財政淨上繳任務，這對支撐國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付十分重要，支持欠發達地區「保基本民生、保工資、保運轉」，體現經濟大省擔當。

當前中國財政體制下，中央與地方採取分稅制，來劃分各級政府收入。經濟大省財政收入規模高，中央財政相應從中獲得的收入也更高，初次分配中，中央財政拿到全國近半財政收入（即一般公共預算收入）。但為了均衡區域發展，推動基本公共服務均等化，中央財政收入大部分最終通過轉移支付形式，再分配給各省，其中又以欠發達的中西部、東北地區為主，有效地均衡地區間財力差異，有利於區域協同發展。

《第一財經》引述粵開證券首席經濟學家羅志恆分析，目前大陸地方對中央財政淨貢獻一般是以各省為中央財政創造的財政收入與中央返還該省份金額差額。目前官方公佈的數據只能計算到2019年各地對中央財政淨貢獻金額。

根據羅志恆計算，2019年全大陸只有六省三市對中央財政淨貢獻，其中廣東以淨貢獻8307億元（人民幣，以下同）居各省之首，上海以8202億元緊隨其後，北京以7310億元位居第三。江蘇（4091億元）、浙江（3274億元）、山東（2152億元）、天津（2136億元）、福建（427億元）、遼寧（67億元）也對中央財政淨貢獻。

今年大陸國務院十分強調財政強省要發揮保障國家財力主力的作用，這跟當前經濟財政形勢有關。

受疫情散發、大規模退稅減稅降費、土地市場低迷等影響，包括中央財政在內的大陸全國財政收入罕見出現下滑。

中國財政部數據顯示，今年上半年全國一般公共預算收入約10.5兆元，按自然口徑計算下降10.2％，不過扣除增值稅留抵退稅因素後3.3％。其中，中央一般公共預算收入約4.8兆元，扣除留抵退稅因素後增長1.7％，按自然口徑計算下降12.7％。

地方上除了山西等幾個資源型省份收入出現大幅增長外，大多數省份收入也出現下滑，其中受疫情等衝擊較大的東部發達省市，收入受到明顯衝擊。

為了給企業紓困和保民生，今年中央財政動用兆元級「家底」，來加大對地方轉移支付規模（約10兆元），但要完成這筆巨額轉移支付規模，離不開財政大省對中央財力淨貢獻。

7月7日，李克強在福建主持召開東南沿海省份政府主要負責人座談會上表示，當前正處於經濟恢復的關鍵時間點。東南沿海5省市（福建、上海、江蘇、浙江、廣東）經濟體量佔全大陸1／3以上，財政收入佔比近4成，在地方對中央財政淨上繳中貢獻近8成，有力支撐了國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付。

李克強要求，要繼續挑起國家發展、穩經濟的大梁，發揮保障國家財力的主力作用。在做好疫情防控的同時，進一步打通產業鏈供應鏈堵點，推動經濟運行盡快回歸正常軌道，努力穩增長穩財源。

此次會議則進一步明確，6省裡4個沿海省（廣東、江蘇、浙江、山東）要完成財政上繳任務。

目前大陸官方尚未披露財政淨上繳中央的省需要完成上繳任務具體金額。施正文認為，這可能是在各地去年淨上繳金額基礎上，保持一定的增長。

中國財政部數據顯示，2022年中央對地方轉移支付預計近9.8兆元，規模為歷年來最大；從增幅來看，2022年中央對地方轉移支付比上年增加約1.5兆元，增長18％，增幅為近年來最高。

根據中國國家統計局數據，今年上半年廣東一般公共預算收入為6730億元，扣除留抵退稅因素後同比下降0.5％，按自然扣除同比下降11.4％；浙江省一般公共預算收入4984億元，扣除留抵退稅因素同比增長4.2％，按自然口徑同比下降6.2％；江蘇省一般公共預算收入為4639億元，扣除留抵退稅因素同比下降5.8％，按自然口徑同比下降17.9％；山東省一般公共預算收入為3950億元，扣除留抵退稅因素同比增長6.3，按自然口徑同比下降8.2％。

隨著增值稅留抵退稅減收因素逐步減小以及經濟穩步復甦，專家預計，上述東部省份財政收入降幅持續縮窄，收入穩步增長，這為完成中央財政淨上繳任務奠定基礎。

施正文表示，東部經濟大省經濟韌性更強，抗風險能力更大，「家底」更厚，回旋餘地更大，因此經濟大省勇挑大梁，努力完成任務，保障大陸全國財力穩定。

除了財力淨貢獻省份努力完成任務外，專家認為，其他依賴中央財政轉移支付的省份也應多措並舉，努力做到財政收支平衡。

會上，李克強說，中央財政對地方轉移支付已基本下達，各省要堅持政府過緊日子，盤活財政存量資金，保持財政收支平衡，加大財力下沈，保障基層「三保」尤其是保基本民生支出、保基層工資發放。