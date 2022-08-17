別讓他笑你笨！近日柬埔寨拐騙台灣人限制行動事件猖獗，連警政署都派出警力在機場舉牌示警勸導，但仍有不少國人執意要飛往東南亞；爭議網紅鄧佳華近日寫出「去柬埔寨打工是智能偏低的行為」，引來PTT網友一片讚聲，直呼「建議機場舉牌的改成這則」、「政府該找他宣導了吧」。

鄧佳華自稱「FBI帥哥」，但擁有與這綽號反差極大的外貌，加上過往不少蹭網美的爭議言行，讓他常被網友圍剿；但日前他拍攝成人片《華根初上》系列，知名度與聲量與日俱增。鄧佳華近日也搭上時事列車，在個人臉書寫道：「我沒有到柬埔寨工作，因為女老闆總店女老闆保護了我

不然我會因為錢衝昏了頭去打工，去柬埔寨打工是智能偏低的行為。」

留言區有網友虧：「雖然你講對了，但那些人被你這樣講，肯定也覺得『竟被智能xx的人說智能偏低』二次傷害」、「你想去柬埔寨恐怕人家不想讓你下飛機」、「被你說智能偏低的人，還有什麼理由活」、「你去那裡沒業績騙不到別人的啦」、「你有什麼器官能賣」、「真希望你去」。

有網友轉發鄧佳華的動態在PTT發文問卦：「台灣阿甘-鄧佳華，雖然腦袋不靈光，但是耿直，說去柬埔寨打工是智能偏低的行為，去柬埔寨打工真的那麼不好嗎？」；鄉民嗨翻讚聲：「可憐，被這咖嗆，哈哈」、「笑死」、「就剩八卦版在同情那群了」、「笑死，被這咖說低能」、「下次找他去柬埔寨拍AV搞不好就會去了」、「自介嗎....他也說沒被攔就會衝去了」、「笑死，被鄧佳華嘴」、「八卦仔:不能檢討柬埔寨受害人」。

還有人說，「這個還比較有效，比舉牌還有效」、「建議機場舉牌的改成這則」、「連鄧佳華都沒去了，你竟然去了，沒比這還羞恥的了吧」、「被國軍軍醫認證智能障礙的人笑智能偏低」、「政府要不要找鄧佳華做宣傳廣告阿?感覺效果會不錯耶XD」、「被他嘴真的是有夠可悲了」、「我們救了鄧佳華，請問您也需要被救嗎」、「被他說的話那真的不只是丟臉ㄌ」、「他講這種話感覺比警察去機場舉牌還有用」、「政府該找他宣導了吧」。