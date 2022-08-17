俄羅斯因為入侵烏克蘭遭到西方國家制裁，俄方則祭出減供能源等反制措施，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）警告，由於該公司的出口和產量繼續下降，歐洲天然氣在今年冬天的價格可能大幅飆升60％，恐來到每1000立方公尺4000美元以上。

根據《路透》報導，俄羅斯今年2月入侵烏克蘭後，關閉了一條運輸管線，北溪一號管線供應量也不如從前，在此情況下，將推升天燃氣價格飆漲。Gazprom指出，目前歐洲現貨天然氣價格，每1000立方公尺已達2500美元，保守估計，如果照現在的漲勢持續下去，今年冬天將會衝破每1000立方公尺4000美元以上。

報導指出，今年春天歐洲基準的荷蘭天然氣批發價格，已來到每兆瓦時(MWh)接近335歐元，創下歷史新高。近期價格約來到230歐元附近，遠比去年同期的46歐元還高。

受烏俄戰爭影響，烏克蘭已關閉Gazprom向歐洲出口的一條路線，在設備糾紛中，北溪1號管線供應量跟著減少。Gazprom最新發表聲明表示，整體來說，今年1月1日到8月15日期間，公司天然氣出口量下降36.2%至785億立方公尺，產量來到2748億立方公尺、減少13.2％。