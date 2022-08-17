美國國家安全委員會（NSC）印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）12日表示，大陸對美國眾議院議長裴洛西訪台「反應過度」，並指出北京試圖改變現狀，目的是威脅和脅迫台灣。他強調，美方將根據長期以來的政策，支援台灣自衛能力，強化美台經貿合作，強化自身軍事存在，同時呼籲北京重開相關交流合作管道，履行負責任的大國義務。

對於坎貝爾的言論，大陸外交部發言人汪文斌17日表示，美國高官的有關表態完全是顛倒黑白、混淆是非，充分暴露了美方的強詞奪理、強盜邏輯和強權做派。

澎湃新聞報導，汪文斌強調，這次事件是美方一手策畫和挑起的。前因後果一清二楚，是非曲直一目了然。美國無端挑釁在先，中方正當維權在後。裴洛西在美國政府的縱容和安排下訪台，嚴重侵犯中國主權、嚴重干涉中國內政、嚴重危害台海和平穩定，中方理所當然要作出堅決回應。

汪文斌指出，我們的立場正當、合理、合法，我們的舉措堅定、有力、適度，目的是向肇事分子發出警示，對台獨勢力進行懲戒。全球已有170多個國家表示堅持一個中國原則，反對美方挑釁，其中包括20位國家元首、7位國家副元首、9位政府首腦，約60國外長以及聯合國等10餘個國際組織形成壓倒性聲勢。

汪文斌表示，中方事先早已多次正告美國，裴洛西訪台是製造危機，將給雙方交流合作造成重大干擾和破壞。美方對此置若罔聞、一意孤行，嚴重損害中方核心利益，中方當然要予以堅決回應，美國必須承擔由此產生的一切後果。中方有言在先，說到做到，美方不應感到意外。

汪文斌稱，「美方要做的不是無端批評，惡意抹黑他國，而是認真履行自己應盡的義務，落實早就做出的承諾，不要混淆是非、轉移視線」。

汪文斌表示，中方再次敦促美方恪守尊重他國主權和領土完整、不干涉內政的國際關係基本準則，回到一個中國原則和中美三個聯合公報規定的正確道路上來，停止損害中方核心利益的言行，為中美合作創造必要條件。