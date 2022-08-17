「夏天如此熱銷，真是前所未聞，大家都想要買煤」，德國首都柏林煤球供應商恩戈爾克（Frithjof Engelke）如是說。

受到俄烏戰爭影響，俄羅斯供應的天然氣可能短缺，德國民眾因此重新熱衷起以煤球作為民宅暖氣來源的方法，儘管燒煤球會留下焦黑的殘渣和碳足跡。

法新社報導，身為柏林百年企業Hans Engelke Energie總裁的恩戈爾克說，這讓他的家族企業大進補，「休假得暫時緩緩」。

46歲的他和團隊瘋狂接單，由於卡車現在運量滿檔，最快要到10月才有空車運送，他得忙著安排預約事宜；此外，他還得在倉庫備妥貨品，供來店客人親取。

在柏林，原本約有5000至6000住戶仍使用煤球取暖，僅是全市190萬戶中的鳳毛麟角。

恩戈爾克的顧客通常都是年長者，住在從未翻修過的古老住宅，有時完全仰賴煤炭。也有其他人是因為喜歡煤球在老舊壁爐中熊熊燃燒，散發熱氣的「舒服」氛圍，而選擇使用煤炭。

但恩戈爾克說，今年有「大批」新客戶湧入，他的中型公司也開始販售木質顆粒燃料和燃油。

他說：「用天然氣取暖但家裡仍有爐子的人，現在都想買煤炭。」