美科技股回檔，加上聯準會會議紀要將公布，盤中買盤縮手，在市場觀望下，短線指數面臨震盪，終場加權指數上漲44點，收在15,465點，成交量為2,145億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，美國7月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）均呈現通膨可能見頂的跡象，顯示近期美國聯準會升息已經見到初步效果。

不過，升息也直接影響房市，7月新屋開工數據月跌9.6％至144.6萬戶，不如市場預期，為 2021年2月以來新低，房市需求回落，建築商庫存增加而進行業務調整。

升息後，似乎也衝擊GDP的成長，根據亞特蘭大聯準銀行GDPNow模型隨後調整，預測美國第三季國內生產毛額（GDP），從上周的2.5％，降至1.8％，顯示美國經濟成長趨緩。

在大盤站穩季線反壓後，中小型個股開始出現比大盤更好的表現，集中、櫃買目前半年線分別在16,131點與195.89點，以目前指數位置來看，加權市場差距為3.1％，櫃買市場只差2.3％，顯示中小型個股在指數突破季線後，表現較佳，量能增溫。

從上漲與下跌家數的比重來看，櫃買上漲家數優於集中市場，漲停板家數16家也大於集中市場11家，投信近期連續買超台股天數創新高，國際股市若未出現較大回檔，指數目前仍可偏多操作。