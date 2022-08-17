美股隔夜漲跌不一，零售巨頭強力彈升，證實了美消費仍強勁。港股高開0.83%。

周三香港恆生指數收漲91.93點或0.46%，為19922.45點。國企股(H股)升27.37點或0.41%，為6755.31點。

電力股揚升，中國電力升8.2%，華能國際電力漲2.6%。連日高溫，四川等地乾旱，水力發電受限，多個省再次傳出限電和企業停產。

華潤電力升5.7%，報15.22港元。該公司公布上半年業績不佳，淨利年減22%；但是風電和太陽能的售電量增加。股價午後升幅擴大。

美團反彈升3.34%，報170港元，部分收復了周二下跌9.1%的失土。關於騰訊拋售所有美團股票的傳聞，據36氪的報導，接近騰訊的消息人士指出，該新聞不屬實，騰訊沒有出售計畫。

然市場注意到騰訊的投資事業開始縮減，並且開始注意「騰訊系」的股票，包括接受騰訊投資的京東、蔚來、拚多多等。騰訊也在今年1月宣布減持東南亞的Sea集團持股。

騰訊對此皆無提出回應，周三股價持平，升0.06%，報303.2港元。京東也上漲0.9%。