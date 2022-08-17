東北角多日高溫未雨，雙溪溪也出現乾涸情形，大部分水流無法順利往下流，自來水公司緊急派挖土機清理河道。（陳彩玲攝）

立委蔡適應協調國防部陸軍六軍團，調派桃園八德五三工兵群，以及淨水車到貢寮淨水場。（陳彩玲攝）

國軍野戰淨水車進駐貢寮支援基隆水情。（陳彩玲攝）

立委蔡適應協調國防部陸軍六軍團，調派桃園八德五三工兵群，以及淨水車到貢寮淨水場。（陳彩玲攝）

基隆水情吃緊，國防部派淨水車協助自來水公司淨化水源，加大給水量，1天可處理100噸水量；水利署也派2部1萬噸抽水機，在雙溪抽水至貢寮淨水場支援，但東北角多日高溫未雨，雙溪溪也出現乾涸情形，大部分水流無法順利往下流，自來水公司緊急派挖土機清理河道。

貢寮淨水廠場下層水源有鹹水化的問題，為加速解決基隆中正、信義區停水問題，立委蔡適應協調國防部陸軍六軍團，調派桃園八德五三工兵群，以及野戰淨水車到貢寮淨水場，加速淨化速度，加大給水量，解決民眾提水問題，預估1天工作12個小時，可以淨化100噸的水。

自來水公司為改善基隆高地供水情形，抽取雙溪溪原水到貢寮淨水廠支援，但因東北角多日高溫未雨，下游已逐漸乾涸。自來水公司第一區管理處貢寮雙溪營運所股長吳子健表示，雙溪溪水位低，大部分水流無法往下流至水場，水利署派2台抽水機支援，1台出水量1萬噸，幫助水往下推進，另派請挖土機清理河道，方便抽水機取水，送到下游。

此外，無黨籍市長參選人黃希賢批，基隆有許多社區7天沒有水用，政府慢半拍，現在才展開大動作。對此，蔡適應回應，一周前淨水場還是滿的，一周後突大幅降低，他認為，這是天災，水的問題必須一步步解決，事情發生後水公司動員所有人力支援，對一線人員不應該是苛責，反而是要幫忙解決問題，肯定相關人員努力。