民進黨立委陳秀寳今（17日）表示，政府已透過跨部會管道進行各種宣導，警政署也透過訪查、勸導希望可以攔下更多受害者。（摘自陳秀寳臉書）

柬埔寨打工詐騙頻傳，連學生也受騙，教育部證實有2起校安通報，對此，民進黨立委陳秀寳今（17日）表示，政府已透過跨部會管道進行各種宣導，警政署也透過訪查、勸導希望可以攔下更多受害者。民進黨立委賴品妤則說，教育部作為主管機關，應該盡最大的努力，確保他們有足夠的資訊能夠判斷並自我保護。

陳秀寳透過臉書表示，近日利用高薪、待遇優的名目誘騙台灣年輕人到海外，但實質卻是從事詐騙工作的惡意人口販運，已有獲救的受害者現身說法，教育部也證實已有兩起校安通報學生遭誘騙。

陳秀寳說，求職時面對國外高薪工作應該提高警覺，受騙的大多都是年輕人，但其中也不乏擁有技術的藍領人士，被販運至國外的受害者大多遭到虐待，更無法逃離，要提醒大家，小心謹慎、提高警覺，不要輕易相信網路訊息。此外，透過國際合作，結合國內外公、私部門與駐外館努力營救更多國人。

賴品妤也透過臉書說，在海外打工人口販運的受害者中，有高比例皆是年輕人，第一時間即要求教育部，應針對校園、青年族群加強宣導，並提出具體防範機制。

賴品妤說，肯定教育部正視立委要求，提出預防校園人口販運措施，但這也僅是最基本的作為；進一步要求校安單位、校方應該更積極的主動關懷；盡可能的截斷少部分有心人士系統性的校園招募行為。

賴品妤也提醒要避免譴責受害者，每一件個案的家庭背景、資訊程度皆有落差，況且有諸多台灣人在被違反意願的前提遭受人權侵害，這也是不爭的事實。政府單位要盡一切努力進行宣導來弭平資訊落差及協助救援工作；並加強稽查詐騙、人口販運不法行為，這是目前的當務之急。