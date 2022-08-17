不少愛車人士買車時會特別選自己喜歡的車牌號碼，還曾有人開出6位數競標「8888」車牌。日前有民眾分享照片，在街上遇到阿伯掛著「5555」的連號車牌，但往前一看3個英文字母，卻讓其他網友忍不住笑嘴角失守，笑說「真的有聲音，貴到哭出來」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見一名阿伯穿著短袖短褲，在機車上等紅燈，而機車擋泥板上還有「玉女掌門人」周慧敏的照片，看起來相當拉風，但比玉女更吸睛的是阿伯疑似有特別挑過的車牌「QAQ5555」。原來，「5555」發音近似哭泣聲「嗚嗚嗚嗚」，前面的3個英文字母「QAQ」還是網路常用的哭泣表情，讓原PO笑說，「車牌不哭不哭，眼淚是珍珠」。

QAQ是網路常用的哭泣表情符號，後面的數字更像極了哭泣的聲音。（取自FB社團《路上觀察學院》）

貼文曝光後吸引上千網友按讚，不少人留言笑說，「數字有哭聲」、「這車牌真的貴到哭」、「車牌可能比那台車還貴QAQ」、「這不只有圖，還有聲音啊XD」、「周慧敏：空氣好差喔嗚嗚嗚嗚」、「看到都想哭」。

特殊的車牌號碼常讓人忍不住多看兩眼，過去《中時新聞網》曾報導，「『5987鐵支車隊』驚喜現身街頭！ 網嗨喊：超帥」，有民眾在街頭看到4輛機車各擁5、9、8、7的稀有連號牌面，左至右看過去剛好為「5987」，讓網友調侃，遇上了「我就白癡」車隊。