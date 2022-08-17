全機銀色塗裝，有「銀老虎」暱稱的F5戰機，攜掛火箭彈升空，執行聯合演訓。（莊哲權攝）

3架F5戰機攜掛火箭彈執行聯合演訓後，列隊返回志航基地。（莊哲權攝）

F5戰機攜掛火箭彈，升空執行聯合演訓。（莊哲權攝）

F5戰機攜掛火箭彈，升空執行聯合演訓。（莊哲權攝）

台東空軍志航基地3架F5戰機今早攜掛火箭發射筒升空，到花蓮外海進行例行性射靶聯合演訓，居民說，很少看到F5戰機掛火箭彈，其中還有1架銀色塗裝，模擬共軍「殲-7」戰機的「銀老虎」英姿是更難得。

17日上午8點多，空軍志航基地3架F5戰機接續升空，引人矚目的是，戰機雙翼都掛載白色的LAU-51火箭發射筒，相當醒目，據了解，LAU-51為國軍現役多管火箭發射器，常出現在F5炸射科目的掛載中，屬對地攻擊武器，軍事迷暱稱為「白筒」。

「今天的戰機有好料的」，目擊F5戰機掛火箭彈升空的陳姓居民說，F5戰機比較常見的是掛上響尾蛇飛彈，很少看到掛載火箭彈，「看到算是賺到」，而除了火箭彈以外還有1個亮點，就是3架戰機中，有1架塗裝全銀色的「匪空優」，不少航迷都是衝著這架「銀老虎」而來。

軍事專家表示，志航第7聯隊7大隊46中隊原為假想敵中隊，其塗裝分別有全銀色的「匪空優」，與迷彩的「匪地優」，以模擬大陸的殲-7戰機，尾翼上漆有第46中隊的隊徽，就連機號 及機尾序號也用紅色漆，雖然假想敵中隊任務已移交給花蓮第17作戰隊，但是僅有的1架仍保有此傳統塗裝，相當特別。

據了解， 有「老虎機」之稱的F-5E／F，曾是空軍主力戰機，目前僅剩台東志航基地第7聯隊還在執行飛行任務，所以志航也被航迷暱稱為「虎窩」，但因F5系列機齡老舊，預計在2026年前全數汰除，由國人自製的「勇鷹號」高教機取代，目前已交付5架給志航，因為老虎機即將走入歷史，也常吸引各地航迷來台東捕捉老虎英姿。