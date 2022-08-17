為創造青年就業，台東縣政府原民處遴選6名國立台東大學高齡健康與照護管理原住民專班應屆畢業生到文化健康站服務。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

為創造青年就業，台東縣政府原民處遴選6名國立台東大學高齡健康與照護管理原住民專班應屆畢業生到文化健康站服務。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

為創造青年就業、留住在地人才，台東縣政府原民處遴選6名國立台東大學高齡健康與照護管理原住民專班應屆畢業生到文化健康站服務，薪資待遇比照照服員，台東麒麟、高坡、巴布麓、南王、泰安及賓朗共6個文健站喜迎原民青年生力軍加入，除促進青銀交流，也為部落長照帶來新氣象。

台東縣共設置103個部落文健站，為全國之冠，服務超過3500位部落長者，因應長照人力需求，台東大學2018年設立全國第1所「高齡健康與照護管理原住民專班」，針對具有長照領域服務熱誠的原住民學子，培養長者培養所需專業知識、技術能力。

原專班青年設計新穎課程，學術科並進，由專業團隊帶領學科及實務實習應用。教授老年心理學、銀髮族功能性體適能及運動與營養，術科由教練手把手帶領學生學習該注意長者的細節，從長者們的肌力運動、柔軟度運動、敏捷平衡運動到心肺耐力訓練，讓學生理解且熟悉長者身體活動機能及生理狀況，未來在長照職場上更能得心應手。

原專班學生透過在學時所學的長者照護管理應用實務，規畫體適能、懷舊、食療等延緩失能課程。新世代的創新思維與科技熟悉度，在設計文健站相關活動、收集與彙整地方知識等皆有極大的助力。

原住民族行政處長方銘總指出，今年度的青銀共學計畫首次提供就業機會，讓學生不僅在學校學習專業知識外，更讓他們在學時利用課餘時間在文健站實際服務長者，將基礎能力扎穩後才放心把長者交給他們，也相信學生們的加入可以為文健站注入新活力。

工作內容含括文健站系統登打、站內外環境清潔、設備維護、菜單設計、核銷作業、送餐服務等，全方位提供長者服務。學生同時協助文健站收集故事，以文字撰寫、圖樣設計為媒介，紀錄部落在地知識相關事務。