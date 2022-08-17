高市青年局發起「2022 KFA 高雄時尚大賞」，今年邁入第3年，祭出總獎金百萬元，力邀新銳設計師報名。這次共有130多件作品報名，今（17）日在金馬賓館揭曉11組入圍名單。（柯宗緯攝）

首度受邀走秀的張家瑋表現不亞於專業麻豆，氣場也不輸人，但她笑說其實很緊長「手很抖」，專業表現也被主持人誇讚。（柯宗緯攝）

青年局長張以理表示，高雄時尚大賞是為實現青年設計創業理想，透過時尚大賞讓南部孩子、新銳設計師有舞台可發揮。（柯宗緯攝）

浤圃總經理蘇姿菁表示，這次贊助30萬獎金外，公司特別加碼1000萬元挺青年成家。（柯宗緯攝）

高市青年局發起「2022 KFA 高雄時尚大賞」，今年邁入第3年，祭出總獎金百萬元，力邀新銳設計師報名。這次共有130多件作品報名，今（17）日在金馬賓館揭曉11組入圍名單。（柯宗緯翻攝）

高市青年局發起「2022 KFA 高雄時尚大賞」，今年邁入第3年，祭出總獎金百萬元，力邀新銳設計師報名。這次共有130多件作品報名，今（17）日在金馬賓館揭曉11組入圍名單。此外，贊助單位之一「浤圃機構」除贊助30萬獎金，也加碼1000萬元挺青年成家，4個預售案購屋皆可折10萬元，減輕青年購屋負擔。

今活動開場，找來代表台灣參加《亞洲超級名模生死鬥》奧地利超模白彌兒（Mia）、八點檔女神張家瑋及名模，身穿歷屆入圍作品走秀，呼應高雄時尚大賞持續發掘新銳設計師，積極培育時尚設計人才落地發展。首度受邀走秀的張家瑋表現不亞於專業麻豆，氣場也不輸人，但她笑說其實很緊長「手很抖」，專業表現也被主持人誇讚。

評審長王聖芬指出，初賽與潘怡良、林薇、董亭言、劉子超、劉為麟擔任評審團，共同完成一道大難題，本屆作品優秀眾多，「今年設計水準很高」，總計130多件，原本要選出10組，最後評審團決議選出11組入圍。

青年局長張以理表示，高雄時尚大賞是為實現青年設計創業理想，透過時尚大賞讓南部孩子、新銳設計師有舞台可發揮，邀請年輕世代大膽創新打造有感設計，除首獎30萬、總獎金100萬外，更可爭取設計企業制服機會，同時讓產業與學界搭起重要橋梁迅速對接企業。

這次時尚大賞特別設置「浤圃之星」大獎，評選優勝者可成為公司制服設計師。浤圃總經理蘇姿菁表示，這次贊助30萬獎金外，公司特別加碼1000萬元挺青年成家，針對即將公開的4個預售案漢神巨蛋商圈「浤圃巨星」、仁武澄德特區「希望之星」、鳳山鳳翔特區預售案及仁武84期愛河水岸八卦案，限額提供100位民眾，未來成交可折10萬元。

蘇姿菁指出，4個預售案鎖定首購族，約20幾坪至30幾坪，總價從400多萬到1000多萬，其中「浤圃巨星」每坪將落在4字頭，預計9月公開。即日起至今年12月底止，凡年齡介於20～50歲者，可到浤圃臉書按讚，並私訊小編取得「挺青年成家購屋優惠資格」。