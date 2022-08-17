111學年度大學分學正式放榜後，總缺額人數高達14493人，是去年110學生度2732人的6 倍之多，大家都在問，學生呢？據私校招生人員表示，除了少子化影響，台灣學習風氣低落，年輕人的大學無用論，導致大家放棄升學，為此，私校都在開放優惠條件，吸引更多國外學生前來。

今年大學分發入學正式放榜，缺額學生數高達14493人，一共有51所的大專院校，沒有收到足額的學生。其中，缺額最多前三名，文化大學2378人，第二名是淡江大學1037 人，第三是高雄的義守大學1007人，而淡江大學過去向來是私校大學中，學生就讀意願排名最優先，今年卻出現缺額第二名的怪異現象，引起學術圈的熱烈討論，大家也在問：學生去哪了？

根據大學入學考試分發委員會統計指出，111學年度考試分發的總招生名額為 39,350人，總登記人數則為 25,297人，較去年的34,569人大幅減少。顯示今年想要念書的人，就比起以往少了近1萬人之多，顯示升學意願底。

而今年總共錄取25,028人，錄取率高達98.94%，招生名額扣除錄取人數後，仍有多達14,493人的缺額，佔總招生名額的36.83%，相較110學年度的2,732人，增長11,761人。

據資料顯示，有缺額的大學共計51 所，其中公立大學22所，私立大學29所，僅以分發入學管道統計，有12所大學的缺額比率大於80%，若以學群區分，缺額比率最高為「外語學群」，其次為管理學群的53.09%。

面對缺額狀況，私校招生人員表示，除了少子化的衝擊外，今年在疫情的影響下，似乎也影響到學生出門讀書的意願，照高中高職的升學人數來看，缺額人數不會突然少了那麼多，而是學生選擇不升學，或者去國外就讀。

另外，就是新學制的108課綱的上路，分科測試部分，讓很多私校都集中在單一分科，加上萬一沒選到學校，成績無法延續，可能造成升學問題，因此，學生在選填志願上，都以保證會上優先選擇，學校的排名上，則為次考量。

這也就是今年度，明明是私校排名前幾名的淡江大學，會有如此大缺額的情況，學生以填系為主，有把握的先選填，所以，有些排名較後的私校，反而缺額較少。這點也讓不少學校很頭痛，考量因應這新的課綱與考試制度，系所必須更多元方式讓學生認識，增加其選填意願。

此外，眼見少子化衝擊，一年會比一年嚴重，要避免學校系所倒系的危機，有校長還親自出馬，向國外引介學生來台念書的團體要人，希望提供更好的條件，盼能招來更多的外國學生，讓台灣的私校大學能夠存續下去。