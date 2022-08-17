紐西蘭南島今天遭到暴雨襲擊，河流氾濫，洪水淹沒了房屋和道路，迫使約200戶家庭撤離。

路透社報導，當地電視網1News估計，南島北部納爾遜（Nelson）約70戶家庭以及西岸（West Coast）另外140戶家庭被撤離。媒體畫面顯示被淹沒的河流和遭大水沖刷的道路，救援隊使用船隻檢查洪水氾濫地區。

紐西蘭氣象局（MetService）表示，今天起一連3天，南島西部和北部山脈可能降雨500毫米。納爾遜和西岸已宣布進入緊急狀態。西岸布勒區（Buller）民防管控官員朗恩（Al Lawn）聲明稱，布勒河（Buller River）可能在明天達到最高水位，因此已要求西港鎮（Westport）一些人天黑前撤離。

然而，由於河流水位預測範圍已縮小，當局並未撤離整個城鎮。最近的暴風雨是在紐西蘭經歷連續數週反常潮濕天氣後發生的。南島部分地區已發布惡劣天氣警告，而北島的天氣也一樣糟糕。