集結花蓮南區各社區部落專業人士的力量，融合族群且展現文化創意，「2022玉水圳洄瀾藝術祭」將於20日在玉里鎮玉水圳人工濕地登場，除藝術表演，也蘊含環境教育及食農教育。

主辦單位台灣原住民洄瀾協會理事長陳宗麒表示，集結各社區部落專業人士的力量，帶著在地學子們一起找出玉水圳濕地與瑟冷部落的特色，除了讓孩子們認識家鄉文化外，也讓玉水圳濕地被更多人看見，希望藉由一系列的活動找出濕地特色與部落一起扎根，未來成為玉里鎮亮點之一。

「玉水圳人工濕地」座落於玉里鎮省道台9線東側，腹地面積約3.88公頃，原為經濟部水利署第九河川局規劃滯洪區，花蓮縣環境護局為了降低秀姑巒溪流域水體的污染負荷，於2007年在此區建造自然淨化溼地，以生態工法自然淨化方式處理玉里鎮社區生活污水及農田灌溉水。

近年來在環保局、玉里鎮公所及啟模水巡守隊志工執行外來種移除、原生種移植、蜜源植物栽培及綠籬營造維護下，已成為玉里鎮風景區，也是民眾日常休憩、生態攝影的好去處。

玉里鎮公所表示，玉水圳人工濕地主要是利用生態工法來達成淨化水質與污水處理的目的。同時在此地打造多元的生態棲地，提高秀姑巒溪的生物多樣性。在當今環保意識逐漸抬頭的時代，希望透過民眾參與，傳達水資源保育概念，成為親水遊憩與環境教育的空間。

「2022玉水圳洄瀾藝術祭」活動的共同發起者包含台東順天書屋齊天戰鼓響徹雲霄團隊、花蓮社區大學、高寮社區發展協會、玉里數位機會中心、啟模里環保尖兵團隊、瑟冷部落瑟冷工具人團隊、環保局啟模里巡守隊、玉里高中木頭人團隊等單位及青年志工們共同響應。

藝術表演邀請青年學子們演出鼓陣、阿美族舞曲、烏克麗麗、吉他、電子琴演奏、木箱鼓打擊樂、阿美族傳唱歌謠、布農族歌謠、閃亮舞曲、獨特的柚箱柚樂打擊樂、三太子電音等。

另安排環境教育及食農教育宣導，推廣玉里鎮與瑞穗鄉的小農產品，以培育青少年共同參與開創互利互助、低碳生活及友善環境的生活模式。（編輯：黃世雅）1110817