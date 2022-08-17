作者尾田榮一郎為粉絲獻上親筆手繪圖。（摘自東映動畫台灣分公司臉書）

知名動畫《航海王》迎來25週年的第15部電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》氣勢不同凡響，日本一票重量級的聲優都來加盟，也讓該片在日本上映10天吸引505萬名觀眾入場，創下70.6億日幣（約15.7億台幣）的票房佳績，票房累積速度超越《你的名字》（上映10天38.7億）、《冰雪奇緣2》（上映10天43億）、《劇場版咒術迴戰0》（上映10天54.6億）成為日本影史上第二快，並且破《航海王》劇場版歷年來最賣座的作品《航海王電影：Z》的68.7億日幣票房，本週有望晉升百億俱樂部。

該片不僅邀請來《排球少年》名塚佳織（美音）、《咒術迴戰》津田健次郎（高登）、山田裕貴（水母海賊團團長）等人，連《進擊的巨人》男主角艾連的梶裕貴、《你的名字》新海誠的女兒新津知世都來客串，即便只是路人甲，2人還是興奮不已。梶裕貴說：「成為聲優之前，最想成為航海王。簡直就像做夢一樣，雖然只是個路人，但因為是尾田老師所畫出來的角色，就非常有價值了，我感到非常的光榮。」還不忘備註請尾田榮一郎日後能給他多一點台詞。12歲天才童星新津知世在女演員媽媽三坂知繪子的推薦下，2歲就加入劇團，累積不少表演實力，她曾幫《冰雪奇緣2》年輕版安娜配過音，在《復仇者聯盟：終局之戰》日文版為鋼鐵人女兒配音，資歷十分豐富，她對於能參演在自己出生前就很受歡迎的《航海王》劇場版也感到非常的開心。

這次劇場版難得以「紅髮傑克」為故事中心，因此許多粉絲製作起迷因梗圖並笑稱「事實證明紅髮是航海王電影的票房王」，為魯夫配音的聲優田中真弓在受訪時表示疫情期間無法像以往一起配音，因此非常想念大家，聽到新電影的標題主軸是「Red」就直覺想到一定是跟紅髮傑克有關，讓她興奮喊：「我非常喜歡紅髮傑克這個角色，但我扮演魯夫23年了，從來不知道她有女兒！」飾演美音的名塚佳織也笑稱自己拿到劇本時同感驚訝，直到官方解禁前，她好幾次都想跟朋友分享自己出演《航海王》的喜悅，但只能忍住。紅髮傑克的聲優池田秀一在受訪時亦笑道：「時隔20年後，第一次跟田中真弓一起配音，我們在動畫中總是擦肩而過，這次能一起配音，20年前的記憶彷彿回來了。」

該片將於本周五（19日）在台上映，Ado為該片獻唱的《美音之歌ONE PIECE FILM RED》音樂專輯台壓盤雙版本也已發行。先前陸續舉辦特映活動，許多粉絲搬出戰袍來觀影，人氣coser蕾菈、夏侯橘助等人打扮成美音跟魯夫等許多漫畫要角，「魚丁糸」不少成員都是航海王迷，鼓手小威（史俊威）說：「一直都是航海王的粉絲，至今仍然記得惡龍篇帶我的熱血回憶，這次的劇場版是我最喜歡的作品，音樂跟畫面的節奏完美結合，像是一場演唱會，又透過劇情帶給觀眾高低起伏，我不能劇透，它深深感動到我！」而原作者尾田榮一郎也更為粉絲獻上親筆手繪圖，圖上用中文斗大地寫著「一起進戲院參加紅髮歌姬的盛宴」。

另外，發行商台北双喜電影為了服務漫畫迷，日本的三週特典在台灣通通都有，首週限量特典：購買2D電影票2張，隨票附贈「航海王第40億集漫畫冊」；購買IMAX電影票1張，隨票附贈「美音漫畫手冊」兌換券乙張；購買4DX／MX4D電影票2張，隨票附贈玩家必衝的「電影人物收藏卡」乙包，每包有三張卡，重點是必定含稀有珍貴的UR卡乙張，隨機出貨；頗受好評的全球唯一千陽君絨毛玩偶，則由威秀獨家販售「千陽君收藏玩偶套票」，預售正在開跑中，還有其他特典也會陸續公布。