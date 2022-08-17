數位發展部預計8/27正式掛牌，台灣網路暨電子商務產業發展協會(TiEA)理監事與準部長唐鳳進行交流，TiEA理事長、91APP*-KY(6741)董事長何英圻代表協會向唐鳳提出五大倡議：一、加速數位產業的發展；二、設立可促進數位產業發展的法律；三、加速企業數位升級與國家數位轉型；四、著重以Web2.5為核心的發展；五、促進資訊安全的推動。

加速數位產業的發展方面，何英圻指出，目前全球前十大市值公司，過半都是數位產業公司，但在台灣市場並非如此。TiEA理事、Gogolook執行長郭建甫表示，企業採用SaaS服務已是趨勢，但SaaS服務在台灣占比僅有0.3％左右，未來還有很大的成長空間。何英圻指出，過去半導體、科技製造業獲政府支持成為市場主導，現在如能匯聚百家數位公司資源互導，甚至IPO，以目前在台灣掛牌的數位公司超過千億市值推估，若能獲政府支持，相信產業規模可望突破兆元大關。

其次，數位產業快速發展，更需公私協力共同研議相關法規，排除障礙。目前許多數位業者、雲端業者在發展上希望有所突破，建請數位部能協助業者面對相關規管問題，進行跨部門溝通，期望政府能納入民間參與及協作方式，建立良好的數位發展與溝通平台。

BCG董事總經理徐瑞廷認為，期望能透過協會與數位部共同合作，針對企業發起「數位轉型成熟度調查」，進一步掌握台灣各產業的困境與機會，加速企業轉型升級，亦提供政府在朝向國家數位轉型的一個最佳依據。

迎戰Web3浪潮來臨，何英圻表示，Web3公司想出圈，Web1、Web2公司想入圈，Web2.5就是一個很好的交集，協會也透過Web2.5來服務產業，藉此讓Web1、Web2、Web3 的公司可以結合，建請數位部未來也能著重以Web2.5為核心，將帶動台灣整體產業轉型及各項創新數位發展。

積極推動數位發展的同時，數位業者面臨到最大的挑戰，即是資安問題。TiEA理事暨資訊安全工作小組召集人、DEVCORE戴夫寇爾執行長翁浩正指出，依靠業者本身的資安防禦能力，難以阻擋大量的規模攻擊，期盼透過流量清洗或各部會的能量協助，強化政府部門與業者的互信與合作關係。資訊安全是所有數位發展的根本，未來數位部可透過與TiEA協會協力，共同促進台灣資訊安全的推動。