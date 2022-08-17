疫情爆發後，許多消費者改以跨境購物的模式採買喜愛的日本藥妝商品，帶動跨境購物趨勢。瞄準日本藥妝購物商機，網家(8044)旗下專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」將於8/18推出全新「比比昂日本藥妝商城」，集結中文化介面與客服及台幣計價服務、日本同步超過萬種的最新藥妝、零食商品以及當地直購的優惠價格三大優勢，讓台灣消費者免出國就能線上選購與日本零時差的最新商品。

在疫情仍然持續反覆的情況下，雖然日本海外旅遊已逐漸開放，但基於仍有邊境管制的防疫規定與擔心疫情風險，導致前往日本的台灣旅客不到往年的1％，再加上日幣匯率近三個月創25年新低，帶動台灣人日本跨境購物的需求。

今年上半年，Bibian比比昂整體業績成長60％，已經達到去年整年度營收的70％，整體貨量也突破481公噸，成長動能強勁。

Bibian比比昂觀察，上半年熱銷品類為動漫公仔、藥妝、服飾，尤其平台上「隨選即買」服務因與日本當地超過200間商家的合作，在藥妝品類的業績更大幅成長約3倍。為滿足台灣消費者的採購需求，Bibian比比昂發現語言隔閡、代購服務費價格不一與國際運費高昂等皆是消費者在跨境購物時的痛點，因此推出全新「比比昂日本藥妝商城」，以全新的服務模式，希望能提供消費者更便利貼心的跨境購物管道。

這次合作包含全日本前五大低價連鎖藥妝巨頭-SUNDRUG與平和堂超市等，為消費者提供超越12,000種日本國內最新最夯的藥妝、零食、保健品之外，更透過全中文化介面與中文客服消除消費者的語言障礙，貼心以台幣計價，下單更直覺方便。同時，比比昂也與在地商家合作，消費者可以日本直購價入手中意的商品，不再有日幣商品卻直接以台幣價格販售的差價以及省去集運困擾，下單商品自動空運回台灣。