不只台灣，有香港人據報被騙到緬甸及柬埔寨，期間被虐打和囚禁，被迫參與詐騙活動。香港入境處表示，今年1月至今接獲17宗港人家屬求助，指他們的家人疑在泰國、緬甸、柬埔寨和寮國失聯，其中12名港人已安全離開當地，會繼續與其餘5名當事人家屬、香港警方、外交部駐港特派員公署，以及中國駐當地使領事館保持聯繫。

香港警方表示，今年1月至今，接獲12宗求助個案，報稱因為誤墮求職或網路愛情等騙局，在外地被禁錮。警方接獲相關報案時，會與境外執法機關保持密切聯繫，並透過國際刑警平台，聯絡海外執法機構交流情報及協助調查。警方呼籲市民切勿輕信網路招聘廣告或留言，並對聲稱能賺快錢的途徑，以及不拘學歷或工作經驗，但報酬異常優厚的職位有所警惕。

民建聯立法會議員葛珮帆建議政府公開呼籲市民，前往這些地方時要特別小心謹慎，提防受騙；如果有人聲稱，可以提供緬甸及柬埔寨等地的工作機會，都有可能是陷阱。