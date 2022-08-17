小金門醫院宿舍清晨冒煙，天花板冷氣旁電線外皮燒焦情況之二。（金門縣消防局提供）

小金門醫院宿舍清晨冒煙，天花板冷氣旁電線外皮燒焦情況之三。（金門縣消防局提供）

小金門醫院宿舍清晨冒煙，天花板冷氣旁電線外皮燒焦情況之四。（金門縣消防局提供）

衛生福利部金門醫院烈嶼分院宿舍今日清晨傳出電線燒焦冒煙狀況，縣消防局出動3車6人逐層檢查，未發現有人員受困和財物損失，虛驚一場。

縣消防局於今天清晨5時9分許，接獲衛生福利部金門醫院烈嶼分院報案，表示該院頂樓宿舍房間內聞到燒焦味，並有些許煙霧飄散其中，但未見有明火情形。

該局救災救護指揮中心立即派遣烈嶼消防分隊車組出勤，共3車6人趕抵現場，確認人員均已先行疏散至1樓屋外，同時火警受信總機也尚未因濃煙而發報火災信號。

現場指揮官小隊長林長好率隊在地上4層、地下1層之RC建築物逐層尋找火點，到達頂樓並無煙霧冒出及明火情形。但搶救人員仍不敢大意，持續擴大搜索，發現頂樓藥劑科房間內煙霧最濃，也在天花板上方發現崁頂式冷氣旁電線外皮有燃燒焦黑現象，但未延燒其他區域。

小隊長林長好使用熱顯像儀2度搜索，確認各處溫度皆正常，協助院方進行開窗通風排煙後，無造成人員傷亡與財物損失。

金門縣消防局局長呂英華提醒，平時應定期檢視及清潔老舊插座或電線線路，未使用之電器設備可拔下插頭，避免電線短路及插座灰塵堆積，確保財產安全。