阿中又自打臉？近日柬埔寨拐賣台灣人現象猖獗失控，不少人質疑政府躺平無計可施，頂多機場派警力舉舉牌勸導，刑事局則說僅120人失聯；民進黨台北市長參選人陳時中今(17日)竟說「不相信很多人行蹤不明、無法聯絡」，被臉書粉專「政客爽」舉綠委陳歐珀提供的民進黨資料數據打臉：「目前約有2000多名國人在柬埔寨的行蹤不明」。

近期國人遭詐騙至柬埔寨事件頻傳，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨(16日)表示，現在媒體報導4000多人在柬埔寨失蹤，顯示政府失職等質疑引發關注；對此，民進黨台北市長參選人陳時中今(17日)表示，若「4000多人失蹤」將是國際大事，他相信不是這樣，一切還是應以政府公告為主。

對此，政客爽在臉書批陳時中：「陳時中不相信很多國人在柬國行蹤不明，結果被民進黨自家立委陳歐珀打臉，至少有2000多人行蹤不明，難道2000多人不算多？民進黨政府除了打打嘴砲，叫警察在機場舉牌提醒，根本在營救國人上毫無實際作為，連Youtube網紅都比你們有用。不知道陳時中哪來的臉還在那講風涼話？」據陳歐珀舉民進黨資料數據，目前約有2000多名國人在柬埔寨的行蹤不明。

網友也批，「不驗就沒確診？國外沒報案就不算失聯？倪嘛幫幫忙？若死了還能報案？」、「疫情數字黑數都不相信他了，怎麼會相信他其他做的好」、「究竟是後知後覺，還是不知不覺呢？成天忙著選舉忙著作秀，哪會在乎多少國人行蹤不明呢？」、「眼裡只有選票的人來說，這數字就是只有2000票，還分布在不同區，實在是微不足道，就像疫情的死亡數字一樣」、「新冠往生的人他也覺得不多，畢竟犧牲的不是他」。