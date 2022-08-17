藝人艾成今(17日)驚傳墜樓身亡，而當時人在宜蘭工作的妻子王瞳，得知噩耗後更是整個愣住，之後也緊急返回蘆洲了解狀況，不過他們日前才慶祝結婚2周年，更一起挺過感情危機，如今卻發生憾事，令外界都相當惋惜。

艾成在王瞳和馬俊麟傳出不倫緋聞後，仍舊選擇不離不棄，隔年更在教友見證下，終結10年愛情長跑步入婚姻。不過小倆口婚後仍出現問題，因為艾成生活太規律，彷彿機器人、木頭，讓王瞳忍不住落淚抱怨「好像這婚姻不關你的事」。

她透露艾成會做好家事，卻不顧及她的感受，夫妻間的對話很少，而她已經忍耐10年，甚至動了分開念頭，當場反問艾成「一個人會不會比較好？」所幸兩人講開後，也直視問題，艾成自省過於驕傲，沒有關心另一半才會讓王瞳跌了一跤。

艾成也直言他在這世界只在乎2件事，就是「音樂和王瞳」，因此他也許下承諾：「這輩子不可能背叛王瞳」，透露手機裡面連一個女藝人的電話都沒有。而兩人熬過數次婚姻危機，感情也越來越穩定，王瞳今年初更期許自己能懷虎寶寶，無奈卻發生憾事。

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