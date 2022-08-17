近年物價逐漸上漲，連同房價也不斷高漲，許多年輕人都大喊吃不消，甚至覺得買房比登天還難，就算真的咬牙買下房，後續的房貸也把大家壓得喘不過氣，因此大家都常羨慕年紀輕輕就能買房的人。而日前就有一名女網友表示，10年前家中入手的電梯大廈只要280萬元左右，但最近她上網一查，發現房價居然漲了3倍，要價880萬元，1坪22.6萬元，甚至還有人開價1千萬，漲價速度快到讓她十分驚訝。

近日有一名女網友在PTT以「我家房價十年漲三倍是什麼樣的概念？」為題發文，原PO表示她住在台南市有管理員的電梯大樓，當年入手的時候才280萬元而已，如今10年過去了，房價竟然漲了3倍，她好奇上網查今年6月的成交價，1坪竟要價22.6萬，原PO還透露，「據親戚有在看房的說，聽說已經950~1000萬元了，10年你的薪水有漲3倍嗎？」

貼文曝光後，引起不少網友討論，有網友羨慕原PO，也同情太晚出生的年輕人，「太晚出生的，要怎買房啊」、「後悔當初沒有多買幾套」、「才3倍，我家附近10年6倍左右」、「高雄五樓公寓都從200多萬炒到700多萬了」、「悲哀，還沒買房的人更無法生小孩了」、「南科來了錢人變多」。

網友對於房價漲3倍看法兩極。（示意圖／shutterstock）

不過，也有不少網友提到，即使把原本住的房子賣掉，也買不起其他房子，其實也是沒有賺，「賣了想買新屋，新屋也一樣是漲過的價格阿」、「重點是你沒辦法賣掉再換啊」、「你現在賣掉只能買更小的鳥籠兩房吧」、「問題是賣不掉也不敢賣，一切都是虛的」、「房價還是低一點比較好換屋」。