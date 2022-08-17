台北市長柯文哲年底將卸任，但俗稱市府「祖產」的歲計賸餘卻大幅縮水，市議員陳炳甫炮轟柯自知不能連任，就努力把錢花光光，市議員王鴻薇則亮出歷任市長的歲計賸餘數，質疑柯卸任後僅留下187.52億，明年還只留給繼任者53.36億，創20年來最低，未來無論藍綠白哪個參選人接任市長都會非常辛苦。

柯文哲下午赴台北市議會報告市府施政計畫和總預算案，陳炳甫關心2023年底歲計賸餘剩多少錢，主計處長鄭瑞成解釋，應該會在200億以上，柯文哲回應，到2022年底應該會剩53億，但今年的執行要到明年5月才知道結算有多少，所以最後數字應該是「53＋N」。

陳炳甫質疑，柯連任時歲計賸餘還剩230億，如今柯即將卸任就把錢都花完，就像很多協會、體育民間團體交接時都會發生這些問題，會將任內募來的款都用掉。

王鴻薇接著說，主計處預估柯卸任後累計剩餘將為187.52億，和之前所說的200億差距不遠，但有個數字叫做53.36億，是繼任者第一年可使用的錢，結果最後只剩下53.36億，明年不管誰接任市長，拿出市府存摺時，卻只能獲得20年來最少的錢。

王鴻薇指出，馬英九在結束北市長任期時留下293.7億，郝龍斌則是231.97億，而柯文哲卻只有187.52億，是3人中最少的市長，而馬英九留給郝龍斌392.55億，郝龍斌留給柯文哲313億，柯文哲留給下任市長卻只有53.36億，「隨便哪個候選人接你都很辛苦！」

不過柯文哲重申，明年5月結算後錢還會進來，所以2023年一定會結餘，超過100億應該沒問題，王鴻薇反嗆「所以預算書是假的」，鄭瑞成再解釋，馬郝的數據是實際數，而柯的是預計數，還是有所增減。王再轟，柯大量移用歲計賸餘，聲稱自己努力還債，但事實上沒有柯講得這麼完美這麼好。