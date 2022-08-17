32歲美國女星布麗拉森（Brie Larson）2015年因《不存在的房間》一舉成為奧斯卡、金球獎、英國電影學院獎和美國演員工會影后，更因在漫威宇宙中飾演「驚奇隊長」廣受全球觀眾所知，而她主演Apple TV＋原創影集《Lessons in Chemistry》也在昨（16日）宣布將於明（2023年）播出。

該劇取材自今年發行的同名小說，是作者邦尼葛慕絲（Bonnie Garmus）的第一本作品，發行後立即成為紐約時報的年度暢銷作。故事背景為1950至1960年代的美國，布麗拉森飾演「伊莉莎白卓德」，一位因懷孕而被開除的女科學家，成為失業的單親媽媽後接下電視台邀約擔任美食節目主持人，決心將她在實驗室的專業與專心致志帶入節目，以不苟言笑的表演暗藏欲推翻「男主外，女主內」的精神在食譜教學中，透過當時彩色電視的流行，讓全美主婦無形中接收獨立自主新觀念。

劇中布麗拉森將搭檔《捍衛戰士：獨行俠》中的上尉「鮑伯」路易斯普曼（Lewis Pullman），他飾演支持伊莉莎白推崇兩性平等、女性走出家庭等新興觀念的靈魂伴侶「凱文」。另外，該劇由演員傑森貝特曼（Jason Bateman）所成立的製片公司 Aggregate Films製作，艾美獎6次提名編劇傑西艾森柏格擔任影集統籌。