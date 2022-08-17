美國白宮國安會印太事務協調員坎貝爾日前表示，美國將根據長期以來的政策支持台灣，包括在台灣海峽進行標準化海空通行行動、支持台灣自衛能力、強化美台經貿合作、強化自身軍事存在；呼籲中方重開相關交流合作管道，履行負責任大國義務。中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會中駁斥，美國高官的有關表態，完全是顛倒黑白、混淆是非，充分暴露了美方的強詞奪理、強盜邏輯和強權做派。

汪文斌表示，他要強調四點：

第一，這次事件是美方一手策劃和挑起的，前因後果一清二楚，是非曲直一目瞭然。美國無端挑釁在先，中方正當維權在後。裴洛西在美國政府的縱容和安排下，明目張膽訪問台灣，這一倒行逆施嚴重侵犯中國主權，嚴重干涉中國內政，嚴重危害台海和平穩定。中方理所當然要做出堅決回應。

中方的立場正當、合理、合法，中方的舉措堅定、有力、適度，目的是向肇事分子發出警示，對「台獨」勢力進行懲戒。全球已有170多個國家表示堅持一個中國原則、反對美方挑釁，其中包括20位國家元首、7位國家副元首、9位政府首腦、約60國外長以及聯合國等10餘個國際組織，形成壓倒性聲勢。如果中方不對美方狂躁、不負責任、極不理性的行徑予以堅決抵制，尊重主權和領土完整的國際關係原則將成為一紙空文，各種分裂分子和極端勢力將會變本加厲，本地區得來不易的和平穩定局面將受到嚴重損害。

第二，破壞台海和平穩定的是美方，不是中方。台灣從來不是一個國家，中國只有一個，兩岸同屬一個中國，這就是台灣自古到今的現狀。1978年中美建交公報中明確強調，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分，這就是幾十年來一直不變的台海現狀。但這個現狀確實被打破了。破壞者不是中國，而是美國和台灣分裂勢力。

2000年，美方把單方面炮製的所謂「台灣關係法」置於中美三個聯合公報之前。前幾年，美方把秘而不宣的所謂「對台六項保證」公然放在美國一中政策的表述當中。民進黨上台後不斷推進「漸進式台獨」，大搞「去中國化」，在各種場合製造「兩個中國」「一中一台」，這些才是改變現狀的行為。

第三，美方單方面炮製的「與台灣關係法」和「對台六項保證」，與中美三個聯合公報原則和國際關係基本準則背道而馳，中方從一開始就堅決反對。美方不斷改變現狀、不斷「切香腸」，在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的道路上越走越遠，試圖突破中國的紅線和底線。但美方「以台制華」痴心妄想。

裴洛西製造的這場鬧劇，根本不可能影響台灣回歸祖國的歷史大勢，也絲毫不會損害一個中國的國際共識，更阻擋不了中華民族走向偉大復興的歷史進程。中國人民不信邪、不怕鬼，捍衛核心利益堅定不移。中方嚴正警告美方，不要輕舉妄動，不要製造更大的危機，玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者必將受到懲處。

第四，中方事先早已多次正告美國，裴洛西竄台是製造危機，將給雙方交流合作造成重大干擾和破壞。美方對此置若罔聞、一意孤行。裴洛西訪台嚴重損害中方核心利益，中方當然要予以堅決回應，美國必須承擔由此產生的一切後果。中方有言在先，說到做到，美方不應感到意外。

受裴洛西訪台嚴重影響，中方不得不暫停中美雙邊氣候變化商談。美國不代表全世界，中方將一如既往積極參與應對氣候變化國際和多邊合作，繼續堅定不移推進碳達峰碳中和目標，積極參與氣候變化主要管道談判，向發展中國家提供力所能及的支持和幫助，為應對氣候變化這一全球性挑戰作出自身貢獻。美方要做的不是無端批評、惡意抹黑他國，而是認真履行自己應盡的義務，落實早就作出的承諾，不要混淆是非，轉移視線。

汪文斌強調，中方再次敦促美方恪守尊重他國主權和領土完整、不干涉內政的國際關係基本準則，回到一個中國原則和中美三個聯合公報規定的正確道路上來，停止損害中方核心利益的言行，為中美合作創造必要條件。