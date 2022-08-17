新北市長侯友宜今（17）日接受國民黨提名爭取連任，而侯友宜也在網路節目上被問到，「會不會選上新北市長之後，又烙跑去選總統？」侯友宜更用一句話「『為國家為人民做事』才是最重要」回應了這個問題，強調他在乎的是「工作態度及事情有沒有做好」，引發討論。

侯友宜今（17）日在網路節目《新聞不芹菜》中表示，他這一生當中從最基層的刑警，一直當到刑事警察局的局長，每天面對的就是槍林彈雨，帶著弟兄打仗，而打了那麼多場槍戰，侯友宜也都告訴自己「我今天非常開心，又能夠繼續努力，再有下一場戰役」，侯友宜也強調，他一生中只有一個想法，就是「為國家人民努力做事，不管在任何一個職位，我就是全心全意，這是我內心的價值」，所以對於任何的問題，侯友宜表示，「就是不忘初衷，就是好好做事，職位沒有那麼重要，重要你把事情做好，別人怎麼看你把事情做好才是最重要」。

而在主持人黃光芹繼續追問「連任新北後會不會去選總統？」之下，侯友宜仍然強調，任何一個職位對他來說，不是那麼重要，重要的是把事情做好，心中念念不忘「為國家為人民做事」才是最重要。侯友宜也說「現在做了三年多的市長，有沒有把事情做好？做到什麼程度？要對我的市民交代才行」，侯友宜最後也提及，他在乎的是「工作態度，以及事情有沒有把它做好」。