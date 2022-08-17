ECOCO循環經濟榮獲本年度「品牌金舶獎」，16日前進總統府獲總統蔡英文接見肯定。此獎項以輔導具有潛力的臺灣服務業，由中華民國全國商業總會與新北市政府共同舉辦，以 Brand in Taiwan的目標持續前進，經過嚴格評比以及審查，歷經8個月選拔，最終獲獎名單正式出爐，今年共選拔出31家優良品牌企業。

本屆品牌金舶獎由中華民國僑務委員會擔任指導單位，選拔過程並輔導優良服務業品牌，類別共分成4組，其中競爭激烈的服務創新組「ECOCO循環經濟」以智慧回收系統從設計、生產、服務、直至回收再製，創新概念和服務均符合環境友善及循環經濟理念，以新創之資獲獎項肯定，期許將品牌理念拓展至全台，成為企業創新、永續經營的典範。

16日於總統府接受表揚，並於8月25日辦理頒獎典禮，防疫的年代，政府近2年發行振興券振興經濟，ECOCO以循環經濟理念設計對台灣環境的努力，用創新商模邀請企業提供民眾購物金共同回饋社會，結合ECO（環境）與Coin（貨幣）之概念是具有未來前瞻性的方式實踐ESG，實現民眾、商家、環境三贏新局，不只在台灣深耕、落實資源永續的理念，期許將來前進世界各國，展現臺灣新創及循環經濟的永續精神。

ECOCO循環經濟創辦人李漢揚表示，最初的發想是為這片土地做點事，期盼孩子成長的城市更美好，所以ECOCO循環經濟從家鄉「台南」出發，並設計以輕鬆、有趣的方式推動民眾的環保行動。

李漢揚說，台南是ECOCO的首站，目前在台灣的13個城市設有服務站點，ECOCO將前進更多的城市與更多人一起為地球動起來！除了既有的服務項目，目前也正積極研發新產品並積極開拓海外市場，讓品牌加速拓展，鏈接世界。