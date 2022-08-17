今年桃園鐵玫瑰藝術節的策展主題「最初的堅強，最後的溫柔」。（李欣恬攝）

舉辦11年的桃園鐵玫瑰藝術節，自2018年起由耿一偉擔任策展人，今年以「最初的堅強，最後的溫柔」為主題策展，展現多元劇場作品，今日記者會上也宣布，這是他最後一屆策展，下一屆策展人將由前國家兩廳院藝術總監李惠美接棒。

李惠美表示，她給自己三個挑戰，第一個是和城市地緣相關的策展，「之前在兩廳院工作，我比較沒有城市的概念，大部分的思維是從場館角度，要面對一個城市，是我的第一個挑戰。」

此外，李惠美表示，她長年在表演藝術環境裡工作，對各種不同的表演團隊都很熟悉，「我一直待在一個舒適圈裡面，來到桃園要面對完全不熟悉的創作者，我以一個觀眾的角度，面對新的素材。」

李惠美表示，在國家場館的策展，大都是由上往下討論和做功課，未來希望能有共同策展的概念，多和藝術家交流，「當我離開以前的工作岡位，我會希望策展不再是由上往下，而是希望能由下往上，藉此再挑戰自己。」

李惠美說，她期許自己面對新功課，突破挑戰，同時也很期待和藝術家一起工作，「我是個橋樑，用策展的工作嫁接藝術家、場館和城市的面貌。」

五年前，耿一偉擔任策展人時，正逢桃園一系列文化活動開跑，他將頭三年的任務定義為打響藝術節名號，透過引進國內外、廳院內外的各種共製、演出作品，擴大鐵玫瑰藝術節的不同面向，奠定品牌的基礎聲量。此外，他也試圖透過表演製作，深入桃園城鄉尋找地方街巷的活力，連帶讓觀眾的注意力聚焦在城市空間議題。

之後兩年，耿一偉轉向提升藝術節的本質與節目本身的藝術性，改變鐵玫瑰原先「地方性藝術節」的單一定位，讓鐵玫瑰藝術節成為表演團隊會爭取曝光的選擇之一。這兩年有兩檔入圍台新藝術獎的作品，包括《Better Life？》和《共狂》，而2022年兩廳院秋天藝術節的節目之一《非常上訴》也是來自鐵玫瑰，身為推手的他成就感十足。

今年的策展主題「最初的堅強，最後的溫柔」，耿一偉表示，這樣的內容設定是和桃園這座城市有關，從工業到文化等不同的特色，「這讓我想到從堅強變溫柔，而『鐵玫瑰』這個名稱，也是堅強和溫柔的結合，這些年來，我感覺到『鐵玫瑰』開花了，但還沒『結果』。」耿一偉幽默表示，藝術節和城市的關係，「就像減肥要一直努力，沒有永遠的成功。」

今年活動將從10月22日一路至12月4日，由九天民俗技藝團等團隊帶來9檔演出、1場工作坊並出版2本專書，且規劃免費演出、講座及藝文市集等活動。